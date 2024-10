Düsseldorf (ots) -- Für Sprudelfans: Wassersprudler GROHE Blue Fizz sorgt für prickelnden Trinkgenuss- Für Naturfreunde: Stilles Wasser mit optimalem Geschmack dank GROHE Blue Pure- Für Wassergenießer: Gekühlt, gefiltert, still, medium oder sprudelnd - GROHE BlueHome feiert die Vielfalt von Trinkwasser- Für Teeliebhaber: GROHE Red bietet kochendes Wasser ohne WartezeitWeihnachten steht kurz bevor und die Suche nach Weihnachtsgeschenken für die Liebsten beginnt. Wer dabei auf nützliche und gleichzeitig umweltfreundliche Geschenke setzen möchte, wird hier fündig: Der Wassersprudler GROHE Blue Fizz und die Wassersysteme GROHE Blue Pure, GROHE Blue Home und GROHE Red sind die idealen Präsente für alle, die nicht nur Freude, sondern auch mehr Komfort und Nachhaltigkeit verschenken möchten.GROHE Blue Fizz: Sprudelnder Trinkgenuss auf KnopfdruckSchluss mit schwerem Kistenschleppen und unnötigen Plastikbergen: Der Wassersprudler GROHE Blue Fizz verwandelt Leitungswasser in ein prickelndes Trinkerlebnis, der Gebrauch von Einwegflaschen wird überflüssig. Die Kohlensäuremenge kann in drei Stufen - leicht, medium und stark - voreingestellt werden, mit nur einem Knopfdruck wird das Wasser auf Wunschstärke gesprudelt. Die mitgelieferte PET-Flasche mit 0,85 Liter Füllvolumen eignet sich perfekt für Unterwegs. Mit minimalistischem und modernem Design in verschiedenen Farben fügt sich GROHE Blue Fizz optisch in jede Küche ein. Und das Beste: Der Wassersprudler ist direkt nach dem Auspacken ohne Installation einsatzbereit - für einen stressfreien Weihnachtsabend.GROHE Blue Pure: Der natürliche Geschmack reinen WassersGROHE Blue Pure ist ideal für Menschen, die stilles Wasser lieben und nebenbei etwas Gutes für die Umwelt tun möchten. Die integrierte Filtertechnologie des Wassersystems ist für jede Wasserbedingung geeignet und sorgt so für einen reinen Geschmack sowie die volle Entfaltung des Aromas von Kaffee und Tee. Durch die Nutzung von kalkreduziertem Wasser wird zudem die Langlebigkeit von Küchengeräten wie zum Beispiel Wasserkochern gesteigert. Verschiedene Filterlösungen - von Aktivkohlefiltern über Umkehrosmosefilter bis hin zu Remineralisierungsfiltern sowie Magnesium- und Zinkfiltern - können zusätzlich weitere Stoffe entfernen, Mineralien hinzufügen und den Geschmack verfeinern. Die Armatur verfügt über getrennte Wasserführungen für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, sodass sie auch wie eine normale Küchenarmatur verwendet werden kann.GROHE Blue Home: Der nachhaltige Küchen-AllrounderGROHE Blue Home bietet gefiltertes, gekühltes und auf Wunsch mit Kohlensäure versetztes Wasser direkt aus der Küchenarmatur. Bis zu 800 Einweg-Plastikflaschen kann eine vierköpfige Familie dadurch jährlich sparen.¹ Die schlanke Armatur, die in verschiedenen Farben verfügbar ist, wird intuitiv über farbig beleuchtete Touch-Schaltflächen bedient und liefert drei Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde.GROHE Red: Jederzeit kochend heißes WasserLust auf Tee während der kalten Jahreszeit - oder richtig Hunger? Mit GROHE Red beziehen Nutzer:innen auf Knopfdruck kochendes Wasser in exakt der benötigten Menge aus der Küchenarmatur. Unnötig erhitztes Wasser gehört der Vergangenheit an, der Wasserkocher wird obsolet. Besonders praktisch: Mit der "Potfiller"-Funktion kann ein größerer Topf mit bis zu drei Litern kochendem Wasser auf einmal gefüllt werden, das reicht auch für die rasche Zubereitung einer großen Portion Nudeln. Der patentierte Luftsprudler lässt das kochend heiße Wasser gleichmäßig und ohne Spritzer fließen. Für ein Plus an Sicherheit hat GROHE Red eine integrierte SGS-TÜV Saar zertifizierte Kindersicherung, sodass sich die Kleinen im Haushalt nicht durch höhere Wassertemperaturen verbrühen.¹ Deutsche Umwelthilfe (DUH) https://www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschenPressekontakt:Markenzeichen GmbHBüro Düsseldorf - Cecilienallee 67, 40474 DüsseldorfTel. +49 211 9098048 20Fax +49 211 90 98 04 84grohe@markenzeichen.dewww.markenzeichen.deOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15261/5897480