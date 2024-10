München (ots) -Westwing, Europas führende Beautiful Living E-Commerce-Plattform, kündigt eine exklusive Zusammenarbeit mit dem renommierten Porzellanhersteller MEISSEN an. Die Partnerschaft bringt eine limitierte Kollektion von Porzellan-Vide-Poche-Schalen heraus, die mit Buchstaben von A bis Z und dem "&"-Symbol gestaltet sind. Die Kollektion wird ab dem 5. November 2024 exklusiv bei Westwing erhältlich sein."Unsere Westwing Collection x MEISSEN-Kooperation ist eine wunderschöne Fusion aus über 300 Jahren Handwerkskunst und modernem, innovativem Design. Die exklusiv für Westwing Collection gefertigten Schalen, die mit Buchstaben von A bis Z personalisiert sind, sind limitiert und echte Unikate. Jedes Stück ist handgefertigt und erzählt seine eigene Geschichte, und genau das macht sie zu wunderbaren, persönlichen Lieblingsstücken", sagt Delia Lachance, Gründerin und Chief Creative Officer von Westwing.MEISSEN, Europas ältester Porzellanhersteller, bringt jahrhundertelange Expertise in diese Zusammenarbeit ein, die sich mit Westwings Engagement deckt, hochwertige und gut designte Produkte anzubieten, um Menschen zu inspirieren, ihr Zuhause so zu gestalten, dass es die volle Schönheit des Lebens widerspiegelt.Jede Schale der Kollektion spiegelt die Präzision und Kunstfertigkeit wider, die MEISSEN zu einem globalen Symbol für Exzellenz gemacht haben. Die Partnerschaft mit MEISSEN ermöglicht es Westwing, sein Portfolio um ein einzigartiges Produkt zu erweitern, das Funktionalität mit hochwertigem Design vereint und perfekt moderne Wohnräume ergänzt. Die Schalen sind so konzipiert, dass sie sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind, und tragen das handgemalte MEISSEN-Symbol der gekreuzten Schwerter auf der Rückseite, das die Liebe zum Detail unterstreicht.Dr. Tillmann Blaschke, CEO von MEISSEN, sagt: "Die Kooperation mit Westwing ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, unsere Leidenschaft und Expertise für zeitloses Kunsthandwerk mit innovativen Design zu teilen. Mit der Westwing Collection x MEISSEN, der Vide-Poche Buchstaben" schaffen wir nicht nur einzigartige Interior Momente ganz nach dem Westwing Claim "Live Beautiful.", sondern auch Synergien, die die Schönheit und Individualität unserer hochwertigen Produkte in die Wohnräume unserer Kunden bringen."Diese Partnerschaft unterstreicht Westwings strategischen Fokus auf die Kuratierung exklusiver Kollektionen mit Marken, die bei den eigenen Kunden Anklang finden, und differenziert das Angebot im Premium-Home & Living-Markt weiter.Um den Launch zu feiern, veranstaltete Westwing am 16. Oktober ein exklusives Dinner im prestigeträchtigen China Club in Berlin, Deutschlands bekanntestem privaten Mitgliederclub. Zu den Gästen zählten das Westwing-Führungsteam, darunter die Gründerin und Chief Creative Officer Delia Lachance, CEO Andreas Hoerning und CMO Rik Strubel, sowie prominente Persönlichkeiten wie Model Stefanie Giesinger, die Schauspielerinnen Gina Stieblitz und Jeanne Goursaud, Schauspieler Ben Dahlhaus, Unternehmerin Dr. Emi, die TV-Moderatoren Rabea Schif und Jennifer Knäble sowie die Influencer Sonia Lyson und Marcus Butler. Der renommierte Fotograf Clemens Porikys fing die Atmosphäre des Abends ein, bekannt für seinen authentischen und natürlichen Stil. Das Event bildete den Auftakt zu dieser spannenden Partnerschaft.Über WestwingWestwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist jetzt in 12 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2023 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von 481 Millionen Euro erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Club-Sales, Stores, B2B Services (Westwing Business) und Westwing Design Service. Das Team besteht aus mehr als 1.700 Mitarbeitenden und wir arbeiten zusammen an unserem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.Pressekontakt:Lea TumczykSenior Corporate Communications ManagerE-Mail: lea.tumczyk@westwing.deWebsite: www.westwing.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/westwing-home-&-living/Original-Content von: Westwing Group SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162295/5897793