Hannover (ots) -Die Krise bei VW hat den Automobilgiganten in eine schwierige Lage gebracht und die Auswirkungen auf den deutschen Markt sind spürbar. Doch in der Herausforderung liegt auch eine wertvolle Lektion für den deutschen Mittelstand. Der Autobauer kämpft mit sinkenden Verkaufszahlen, Produktionsengpässen und einem zunehmend unsicheren Marktumfeld. Wie können mittelständische Unternehmen von diesen Erfahrungen profitieren?Die VW-Krise zeigt, wie wichtig es ist, flexibel zu bleiben und strategische Anpassungen vorzunehmen. Mittelständische Unternehmen sollten diese Lektionen nutzen, um ihre eigenen Geschäftsstrategien zu überprüfen und gezielt zu optimieren. Hier lesen Sie, was der deutsche Mittelstand von VW lernen kann.Gründe für die Schwierigkeiten bei VWDem Unternehmen VW sind mehrere Automarken unterstellt. Dazu gehören unter anderem Audi, Porsche oder Skoda, die in anderen Ländern wie China gute Verkaufszahlen erzielen. Bestimmte Modelle des Automobilherstellers werden exklusiv für den dortigen Markt hergestellt.Während sich die Fahrzeuge in China sehr gut verkaufen, hat das Unternehmen in Deutschland jedoch in den letzten Jahren immer mehr Probleme. Niedrige Margen führen dazu, dass die Wirtschaftlichkeit von VW leidet. Hierzu tragen auch die großen Verwaltungszentren des Konzerns sowie die in Deutschland ansässigen Produktionsstätten bei, die eine Menge finanzieller Mittel binden. Darüber hinaus haben die Corona-Pandemie und die Entwicklung in Richtung Homeoffice den Markt belastet. Ferner sorgten hohe Auflagen für Elektroautos dafür, dass Konkurrenzunternehmen wie Tesla den Preiskampf auf dem Markt verschärft haben. VW hat den Krisenstatus ausgerufen - allerdings in einem frühen Stadium, denn die Gewinne sind immer noch hoch.Die Bedeutung von Früherkennung und Controlling bei KrisenDieses Vorgehen dient dem deutschen Mittelstand als gutes Beispiel, denn das, was VW hier praktiziert, ist die Früherkennung von Problemen. Krisen möglichst frühzeitig zu identifizieren und zu benennen, ist wichtig, um rechtzeitig Maßnahmen zur Gegensteuerung zu entwickeln und sicherzustellen, dass ein Unternehmen auch in Zukunft wettbewerbsfähig ist. Denn Krisen, die nicht rechtzeitig erkannt werden, führen zu Liquiditätsproblemen. VW hat erkannt, an welchen Stellen die Rentabilität hoch ist und an welchen nicht, und ergreift jetzt Maßnahmen der Umstrukturierung.Mit einem durchdachten Controlling schaffen sie Ansätze, um Lösungswege in Krisensituationen zu finden und zu ergreifen. Bei VW werden in Folge der Früherkennung Werksschließungen vorgenommen und auch Arbeitsplätze werden wegfallen. Allerdings wird das für Auseinandersetzungen mit dem Betriebsrat sorgen, denn immerhin versprach man den Angestellten Arbeitsplatzsicherheit. Die Situation zeigt: Die Situation ist verfahren und nimmt politische Dimensionen an.Auswirkungen auf die deutsche WirtschaftDie VW-Krise belastet nicht nur das Unternehmen selbst, auch für Zulieferer ist die Situation problematisch, denn sie hängen stark von Großkonzernen wie VW ab. Gerät ein solch einflussreicher Akteur in wirtschaftliche Schieflage, wirkt sich dies auf die gesamte Wirtschaft in Deutschland aus. Vom Zulieferer bis hin zu Marketingagenturen oder Personaldienstleistern sind verschiedene Bereiche, die von VW als Großkunde profitieren, davon betroffen. Auch sie sind dazu angehalten, ausgleichende Maßnahmen wie Kostensenkungen, Auftragsrückhaltung und den Abbau von Arbeitsplätzen vorzunehmen.Chancen und PotenzialeAll dies ist eine große Herausforderung für den Markt. Doch es zeigt Unternehmen auch, wie sie eine vergleichbare Situation vermeiden können, wenn sie schnell reagieren und ein gutes Controlling einrichten, um die strategische Ausrichtung anzupassen. Hier kommt es auf eine zuverlässige Liquiditätsplanung an, die als Grundlage für die Steuerung und Organisation des gesamten Unternehmens dient.