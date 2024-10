Burin Peninsula, Nl (ots/PRNewswire) -EverWind bringt Green-Fuels-Projekt bis zur Umweltverträglichkeitserklärung voran und strebt erhebliche wirtschaftliche und ökologische Vorteile für Neufundland und Labrador anEverWind freut sich bekannt zu geben, dass das Ministerium für Umwelt und Klimawandel von Neufundland und Labrador am 25. Oktober 2024 ein Schreiben an EverWind Fuels bezüglich der kürzlich eingereichten Umweltverträglichkeitsprüfung ausgestellt hat, wodurch das Projekt in die nächste Phase geht. Das Schreiben sieht vor, dass EverWind eine Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Statement, EIS) durchführen muss, ein Schritt, den EverWind in seiner Umweltverträglichkeitsprüfungsanmeldung empfohlen hatte. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der Arbeit, die EverWind leisten wird, um sicherzustellen, dass während des gesamten Projekts die höchsten Umwelt- und Gemeindesteuerungsstandards eingehalten werden. EverWinds Umweltverträglichkeitsstudie (UVE) wird sich mit den spezifischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen befassen, die sich aus dem Projekt ergeben können, und erforderlichenfalls Maßnahmen zu deren Abmilderung vorschlagen. Der volle Umfang der UVE wird eine breite Palette von Themen abdecken und umfassende Studien zu den folgenden Punkten umfassen:1. Umfang des Projekts.2. Treibhausgasemissionen.3. Abfallbewirtschaftungspläne.4. Maßnahmen zur Erosions- und Sedimentkontrolle.5. Abflussströme und Auslassstellen.6. Lärm, Schattenwurf und Sonnenblendung.7. Standort des Projekts und der Projektkomponenten.8. Studien zur Flora und Fauna.9. Berufliche Informationen.10. Mögliche Auswirkungen auf Straßen und Brücken in der Provinz.Während EverWind die Umweltverträglichkeitsprüfung durchführt, werden in Zusammenarbeit mit den Herstellern von Windturbinen weiterhin wichtige Winddaten gesammelt und analysiert, um eine Turbine zu entwickeln, die für die starken Windverhältnisse in Neufundland geeignet ist. Im Zuge dieser Analyse wird EverWind ein Layout für den Standort des Windprojekts auf der Lower Burin Peninsula entwickeln und eine Lösung erarbeiten, die sicherstellt, dass das Projekt keine nennenswerte Anbindung an das Netz von Neufundland und Labrador benötigt.Darüber hinaus hat EverWind in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Industrie, Energie und Technologie und dem Ministerium für Fischerei, Forst- und Landwirtschaft an der Verkleinerung unseres Reservierungsgebiets auf Crown Land weitergearbeitet. Gemeinsam bemühen wir uns, die Reservierung von nicht benötigtem Land um mehr als die Hälfte zu reduzieren, um den Bedarf des Projekts genau widerzuspiegeln, und wir priorisieren weiterhin die Abstimmung mit den Gemeinden und den Erholungs- und Naturschutzwerten der Bewohner der Burin-Halbinsel.Im Rahmen der EA-Registrierung hat sich EverWind verpflichtet, weiterhin mit den Gemeinden auf der Burin-Halbinsel zusammenzuarbeiten und hat seit 2022 bereits über 50 Informationsveranstaltungen durchgeführt. Darüber hinaus engagiert sich EverWind für eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den indigenen Gemeinschaften und Organisationen, indem es gründliche Konsultationen durchführt und eine umfassende Partnerschaft während der gesamten Projektentwicklung anbietet.Die regionale Niederlassung von EverWind befindet sich in 215-217 Ville Marie Drive in Marystown. Die Mitglieder der Gemeinschaft sind eingeladen, das Projekt zu besuchen, sich auszutauschen und mehr darüber zu erfahren. Das Büro ist montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr und freitags nur nach Vereinbarung geöffnet. Informationen über das Projekt, wie sie in unserer Anmeldung zur Umweltverträglichkeitsprüfung vorgelegt wurden, finden Sie auf der Website des Ministeriums für Umwelt und Klimawandel der Regierung von Neufundland und Labrador oder über den Link hier: Burin Peninsula Projekt für grüne Brennstoffe EARDZitate"Wir sind entschlossen, Hand in Hand mit den Bewohnern der Burin-Halbinsel und allen Regierungsebenen zu arbeiten, damit dieses Projekt unter Berücksichtigung des Umweltschutzes Gestalt annimmt. Dieses Projekt wird direkte wirtschaftliche Vorteile und Arbeitsplätze für Neufundländer, Labradorianer und ihre Gemeinden mit sich bringen. Es wird Neufundland und Labrador als führend in der Branche der grünen Kraftstoffe für Kanada und die Welt positionieren." Trent Vichie, Gründer und CEO von EverWind Fuels."Dieses Projekt stellt eine unglaubliche Chance für die Bewohner der Burin-Halbinsel dar. Wir haben eine industrielle Geschichte, die Generationen zurückreicht. Dieses Projekt wird auf unserem Erbe aufbauen und kann uns zu dem führenden Unternehmen machen, das Neufundland in der Branche für grüne Energie und grüne Kraftstoffe sein muss." Harold Murphy, Bürgermeister von Parker's Cove und stellvertretender Vorsitzender des Burin Peninsula Energy Board.Über EverWindEverWind ist Nordamerikas führender unabhängiger Entwickler von grünem Wasserstoff, der derzeit eine Pipeline von 15 GW an erneuerbaren Energien in ganz Atlantik-Kanada entwickelt und das erste Unternehmen in Nordamerika ist, das das FEED-Engineering für eine groß angelegte Produktionsanlage für grünen Wasserstoff abgeschlossen hat. EverWind entwickelt auf der Burin-Halbinsel in Neufundland und Labrador eines der weltweit größten Projekte für grüne Brennstoffe. Dieses Projekt wird entscheidend dazu beitragen, dass die Windenergie in dem Umfang und zu den wettbewerbsfähigen Bedingungen zur Verfügung steht, die einige der größten Industrieunternehmen der Welt benötigen, um ihre Ziele im Bereich der grünen Energie zu verwirklichen. EverWind hat über 18 Monate Umweltdaten gesammelt und führt die größte Windmesskampagne in der Provinz durch. EverWind arbeitet weiterhin mit den Gemeinden und Interessengruppen auf der Burin-Halbinsel zusammen und kooperiert eng mit der Regierung von Neufundland und Labrador, um den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wohlstand der Region für kommende Generationen zu sichern.EverWind entwickelt gleichzeitig auch ein Schwesterprojekt für grüne Brennstoffe in Point Tupper in Nova Scotia. Das Point Tupper Projekt erhielt die erste Umweltgenehmigung in Nordamerika für ein groß angelegtes grünes Wasserstoffprojekt und ist in der Planung, Konstruktion und Entwicklung der ersten Phase sowohl der grünen Energieerzeugungsprojekte als auch der Produktionsanlage, die diese Energie in grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak umwandeln wird, weit fortgeschritten. EverWind besitzt und betreibt das Point Tupper Transshipment Terminal, den tiefsten eisfreien Liegeplatz an der Ostküste Nordamerikas, mit einem erstklassigen Zugang zu Schienen, Straßen und Pipelines. Unsere auf Sicherheit ausgerichtete Kultur, die sich in 19 Jahren ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten manifestiert, ist das Ergebnis einer hochqualifizierten und umfassend zertifizierten Belegschaft.EverWind wird von Trent Vichie geleitet, einem Mitbegründer von Stonepeak Infrastructure Partners und ehemaligen Blackstone-Partner. Das Entwicklungsteam von EverWind besteht aus über 20 Mitgliedern, die zuvor in leitenden Positionen bei verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Infrastruktur, Private Equity, erneuerbare Energien, Engineering und Energieversorgung tätig waren. Medienkontakt:Rudee Gaudet, Direktorin, Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten, EverWind Fuels, 902-499-0629,rudee.gaudet@everwindfuels.com

Original-Content von: EverWind Fuels Company, übermittelt durch news aktuell