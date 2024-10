Arnsberg (ots) -Das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) Arnsberg hat am Dienstag, 29. Oktober 2024, im Forum des Ausbildungszentrums einen sogenannten "Share-Day" zum Thema "Prävention - Gesundheit, Soziales Lernen, Konflikte, Gewalt, Sicherheit in der Schule" veranstaltet.Das Konzept "Share-Day" ist ein besonderes Format, das vom Ausbildungszentrum für angehende Lehrkräfte für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (HRSGe) in Arnsberg entwickelt wurde, um Akteurinnen und Akteure verschiedener Arbeitsbereiche mit ihrer jeweiligen Expertise zusammenzubringen.Da das ZfsL Teil des Netzwerkes sicherimDienst ist, wurde der Tag in Kooperation mit dem Präventionsnetzwerk sicherimDienst gestaltet. Die landesweite Initiative des NRW Innenministeriums ist ein Zusammenschluss von über 850 Behörden, Organisationen, Gewerkschaften und Institutionen des öffentlichen Dienstes in NRW. Auch die Bezirksregierung Arnsberg ist seit 2023 Mitglied in diesem starken Netzwerk und setzt so gemeinsam mit den anderen Mitgliedern ein Zeichen für Sicherheit und Schutz und gegen Gewalt.Regierungspräsident Heinrich Böckelühr, der als Gast im Ausbildungszentrum zugegen war, betonte bei seinem Besuch die Wichtigkeit der Initiative und vor allem, dass Gewalt an Schulen keinen Platz haben dürfe:"Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Gewaltprävention immer wieder einzuüben und die Werte einer freiheitliche-liberalen Demokratie an unsere Kinder weiterzugeben. Null Toleranz für Gewalt gehört an oberster Stelle dazu - und hier sind vor allem die Lehrkräfte in ihrer Rolle als Vermittlerinnen und Vermittler gefragt. Ein schwieriger Balanceakt, der auch in Gewalt gegen sie selbst umschlagen kann, nicht nur von den Kindern und Jugendlichen ausgehend, sondern auch außerhalb der Schulgemeinschaft. Hier gilt es mit allen Beteiligten Lösungen zu finden und immer wieder in den Austausch zu gehen."Pressekontakt:Stabsstelle sicherimDienstAnne Herr und Ralf HövelmannTel.: 0251 275 1125 / -1127Mail: kontakt@sicherimdienst.nrwc/o Polizeipräsidium MünsterFriesenring 4348147 MünsterOriginal-Content von: sicherimDienst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166917/5897835