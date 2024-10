Der US-Dollar konsolidiert sich in der Nähe seiner Höchststände, während der breitere Aufwärtstrend an Kraft verliert - Das US-Verbrauchervertrauen und der JOLTS-Arbeitsmarktbericht werden die Richtung des USD am Dienstag bestimmen - Eine bärische Engulfing-Kerze am Montag und eine bärische Divergenz deuten auf eine bevorstehende Korrektur hin - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...