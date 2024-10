Der Wohnimmobilienfonds "G.P.P.4" nimmt in den kommenden Tagen eine Auszahlung in Höhe von 30 Prozent¹ an seine Anleger vor Die Auszahlung resultiert aus erfolgreichen Verkäufen aus dem Immobilien-Portfolio des Fonds "G.P.P.4" an den Standorten Steinau an der Straße, Kaufungen sowie Dresden. Durch ein effizientes Asset-Management konnte u¨ber die Jahre hinweg eine hohe Wertsteigerung erzielt werden. ...

