Die Sonderzölle der EU bei der Einfuhr von Elektroautos aus China treten am 31. Oktober in Kraft. Die EU-Kommission hat am Dienstag die entsprechende Verordnung beschlossen. Damit ist der Widerstand Deutschlands gegen die Zölle endgültig gescheitert. Die von der Kommission beschlossene Verordnung soll am Mittwoch im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden und am Tag darauf, also Donnerstag, den 31. Oktober 2024 in Kraft treten. Damit folgt die Kommission ...

