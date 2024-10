Oberpfaffenhofen - CDU-Chef Friedrich Merz will die Rolle Deutschlands in der Raumfahrt ausbauen. "Jetzt müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit Erfolge wie von Space X in den USA auch bei uns möglich sind", sagte Merz der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) am Rande seines Besuchs beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. "Als Industrienation muss es unser Anspruch sein, auch in der Raumfahrt eine Führungsrolle einzunehmen."



Angesichts des Engagements Russlands und Chinas habe der Weltraum zudem eine "sicherheitspolitische Komponente", so der Kanzlerkandidat der Union. "Der Schutz der eigenen Systeme und der freie Zugang zum Weltraum sind in unserem nationalen und europäischen Interesse."

