In einer Woche ist es soweit: Am 5. November wählt die USA und das Ergebnis dürfte weltweit Auswirkungen haben. Nicht wenige befürchten ein Börsenbeben. Wie sich die großen Investoren der Wall Street jetzt positionieren und wie Milliardäre sich auf die Wahl vorbereiten. "Rund um die US-Wahl dürfte es zu viel Volatilität kommen", verrät Sandra Navidi, USA-Expertin und Insiderin an der Wall Street. Die Gründerin von Beyond Global verrät zudem, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...