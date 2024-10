Singapur (ots/PRNewswire) -TripFactory, eine führende globale Reiseplattform mit einer starken Präsenz in Indien, hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 50 Mio. USD von einer bekannten internationalen Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Indien erhalten. Diese Investition bewertet das Unternehmen mit einer halben Milliarde Dollar.TripFactory wurde von Vinay Gupta und einem Team erfahrener Unternehmer, darunter Amit Aggarwal, Varun Gupta, Deepak Khurana, Ankit Agarwal, Ankush Agarwal, Ali Asger Lightwala und Ahmed Khan, gegründet und hat seine globalen Aktivitäten nach COVID-19 rasch ausgeweitet. Das in Singapur ansässige Unternehmen ist in über 110 Ländern vertreten und arbeitet mit Reisebüros und anderen Akteuren der Branche zusammen, um über seine fortschrittliche Plattform maßgeschneiderte Urlaubspakete anzubieten. Die Verbraucher können ihren Traumurlaub über die TripFactory-Website (www.tripfactory.com) buchen oder sich von den Experten des Unternehmens eine individuelle Urlaubsplanung erstellen lassen.Die innovative Plattform von TripFactory integriert nahtlos die Logistik vor Ort und die Erbringung von Dienstleistungen und gewährleistet so ein außergewöhnliches Reiseerlebnis für seine Kunden."Wir freuen uns, in TripFactory zu investieren und mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, da es weiterhin Freizeitreisen auf globaler Ebene revolutioniert", so die Unternehmensinvestoren. "Mit ihrem dynamischen Team, ihrer ehrgeizigen Vision und ihren starken Werten ist TripFactory als Branchenführer gut positioniert und verfügt über die erwiesene Fähigkeit, ein profitables globales Unternehmen aufzubauen und zu skalieren."Angesichts der steigenden Nachfrage nach Urlauben nach der Pandemie hat sich Indien zu einem der führenden Quellmärkte für internationale Reisen entwickelt. TripFactory steht an vorderster Front, um diese wachsende Nachfrage mit einem einzigartigen Angebot zu befriedigen."Diese Investition bestärkt uns in unserem Bestreben, das größte Reiseunternehmen der Welt zu werden", sagte Vinay Gupta, Gründer und CEO von TripFactory. "Damit können wir unsere Marktpräsenz ausbauen, unser Produktangebot diversifizieren und die Kundenerfahrungen in bestehenden und neuen Märkten verbessern. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die Servicequalität unserer Plattform zu verbessern."Weitere namhafte neue Aktionäre, die sich in dieser Finanzierungsrunde dem Unternehmen angeschlossen haben, sind Vani Kola, Mohandas Pai und Ranjan Pai.Informationen zu TripFactory:TripFactory hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist ein weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderter Urlaubsplanung und nahtlosen Reiseerlebnissen. Das 2014 gegründete Unternehmen arbeitet mit Vertriebspartnern in 110 Ländern und 1.700 Städten zusammen und bietet Urlaubspakete in 32.000 Städten weltweit an. Mit über 800 Mitarbeitern in 62 Ländern ist TripFactory bestrebt, Reisenden einen erstklassigen Service zu bieten. Bis heute hat das Unternehmen Kunden aus über 94 Nationalitäten bedient.Weitere Informationen finden Sie unter www.tripfactory.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2543130/TripFactory_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2543131/NexusDMC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tripfactory-und-nexusdmc-muttergesellschaft-orn-ventures-sichert-sich-50-mio-usd-in-serie-a-finanzierung-von-der-global-corporate-group-302290532.htmlPressekontakt:media@tripfactory.comOriginal-Content von: TripFactory; NexusDMC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177277/5897964