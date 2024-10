LAKE TAHOE, Nevada, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc. freut sich, die Annahme seines Antrags auf Zulassung als Tabakprodukt (Premarket Tobacco Product Application, PMTA) durch die U.S. Food and Drug Administration für seine Nikotinbeutel der Marke 2ONE® bekanntzugeben.

Vincent Schuman, CEO von 2ONE Labs, bestätigte den Erhalt der FDA-"Annahmebenachrichtigung": "Dies bedeutet, dass der 2ONE® PMTA-Antrag nun in die nächste wichtige Phase der FDA-Prüfung eintreten wird. Unser Unternehmen wird diesen Antrag bis zu seinem erfolgreichen Abschluss weiterhin voll finanzieren, und unsere Groß- und Einzelhandels- sowie Sponsoring-Partner sollten auf diese "Annahme" als Zeichen unserer Fähigkeit, dieses komplexe PMTA-Verfahren zu bewältigen, und unseres unerschütterlichen Engagements, die langfristige Verfügbarkeit der Marke 2ONE® auf dem US-Markt zu unterstützen, vertrauen."

Schuman fügte hinzu: "Wir haben 2ONE®-Nikotinbeutel für erwachsene Konsumenten (21 Jahre und älter) entwickelt, denen es schwer fällt, von brennbaren oder traditionellen oralen Tabakprodukten umzusteigen. Die Verfügbarkeit der Marke 2ONE® auf dem Markt in den letzten fünf Jahren und das Interesse und Wachstum, das unsere Marke durch starke Partnerschaften mit dem Einzelhandel, wie z. B. mit Circle K®, erreicht hat, hat gezeigt, dass es auch für innovative Unternehmen möglich ist, einzigartige Marken zu identifizieren und einzuführen, die Erwachsenen wirklich das perfekte Umstiegsprodukt bieten. Wir sind ermutigt durch die Annahme des PMTA-Antrags für 2ONE® durch die FDA und freuen uns darauf, auch weiterhin die Bedürfnisse erwachsener Konsumenten zu unterstützen, die vom Tabakkonsum umsteigen wollen."

Nikotinbeutelprodukte der Marke 2ONE® werden in einer Vielzahl von Nikotinstärken und befriedigenden Geschmacksrichtungen in über 18.000 Einzelhandelsgeschäften landesweit angeboten und können von erwachsenen Verbrauchern online erworben werden unter: 21Pouches.com.

