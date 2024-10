NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Koalitionen mit dem BSW:

"Die CDU in Thüringen und in Sachsen kann es mit mehreren strategischen Eckpunkten schaffen: Entweder sie bewegt das BSW zu einer Regierungsarbeit, mit der die Probleme des Landes angepackt werden. Oder sie demaskiert die Wagenknecht-Kader als unfähig oder unwillig zu praktischer Politik. Möglich wäre auch, dass die ersten Differenzen, die sich zwischen der Thüringer Partei und Wagenknecht zeigen, das Bündnis entzweien, so dass ihm früher oder später das Schicksal der Linken droht."/DP/jha