In diesem Jahr konnten ägyptische Frischtraubenexporteure nicht nur den Erfolg der vorherigen Saison wiederholen, sondern auch einen neuen Verkaufsrekord für ihre Produkte in EU-Länder aufstellen, berichtet EastFruit.com. Bildquelle: Pixabay In dem Jahr 2023 exportierte Ägypten die Rekordmenge von 70.000 Tonnen frische Weintrauben in die EU und in diesem Jahr könnte...

