KION Group erzielt starkes Ergebnis und steigert Profitabilität in den ersten neun Monaten des GJ 2024

Umsatzplus von 1,1 Prozent auf 8,435 Mrd. € (Vorjahr: 8,347 Mrd. €)

EBIT bereinigt verbessert sich um 16,6 Prozent auf 666,7 Mio. € (Vorjahr 571,9 Mio. €)

EBIT-Marge bereinigt steigt auf 7,9 Prozent (Vorjahr: 6,9 Prozent)

Free Cashflow erhöht sich auf 431,3 Mio. € (Vorjahr: 329,3 Mio. €)

Prognose für 2024 bestätigt und innerhalb der Bandbreiten konkretisiert

Frankfurt am Main, 30. Oktober 2024 - Die KION Group hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ihre Profitabilität deutlich verbessert. Bei einem Umsatz von 8,435 Mrd. € (Vorjahr: 8,347 Mrd. €) sowie einem EBIT bereinigt von 666,7 Mio. € (Vorjahr: 571,9 Mio. €) lag die EBIT-Marge bereinigt mit 7,9 Prozent um 1,0 Prozentpunkte über den ersten neun Monaten des Vorjahres.

"Das Jahr 2024 ist von makroökonomischen und politischen Unsicherheiten geprägt, die das Geschäftsklima in den wichtigsten Volkswirtschaften Europas, Asiens und Amerikas beeinflussen. In diesem herausfordernden Umfeld sind wir auf gutem Kurs, unsere Ziele des Geschäftsjahres zu erreichen", sagte Rob Smith, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Dank unserer guten Performance in den ersten neun Monaten bestätigen wir unsere Jahresprognose und konkretisieren die Bandbreiten."

Der Gesamtumsatz im Segment Industrial Trucks & Services konnte um 2,4 Prozent auf 6,305 Mrd. € (Vorjahr: 6,160 Mrd. €) gesteigert werden. Ursächlich waren unter anderem höhere Absatzstückzahlen und verbesserte Preise. Ebenso legte das Servicegeschäft zu und erreichte ein Umsatzplus von 2,2 Prozent. Der Anteil des Servicegeschäfts am externen Segmentumsatz war mit 48,0 Prozent auf vergleichbarem Niveau zum Vorjahr (48,1 Prozent). Das Segment Supply Chain Solutions verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 2,161 Mrd. € (Vorjahr: 2,216 Mrd. €). Die Umsätze im Projektgeschäft nahmen um 12,1 Prozent ab, das margenstärkere Servicegeschäft legte dagegen deutlich um 15,8 Prozent zu - der Anteil des Servicegeschäfts am externen Segmentumsatz stieg entsprechend auf 41,5 Prozent (Vorjahr: 34,9 Prozent).

Das EBIT bereinigt des Segments Industrial Trucks & Services stieg deutlich auf 672,9 Mio. € (Vorjahr: 613,6 Mio. €). Das Umsatzwachstum und stabile Materialkosten führten zu einer stark verbesserten Bruttomarge und einer EBIT-Marge bereinigt von 10,7 Prozent (Vorjahr: 10,0 Prozent). Auch im Segment Supply Chain Solutions konnte das EBIT bereinigt deutlich auf 70,5 Mio. € (Vorjahr: 30,7 Mio. €) verbessert werden. Gründe für die positive Entwicklung waren der höhere Ergebnisbeitrag aus dem Servicegeschäft, Effizienzmaßnahmen in der Projektumsetzung sowie die fortgeschrittene Abarbeitung der margenschwächeren Altaufträge. Die EBIT-Marge bereinigt verbesserte sich auf 3,3 Prozent (Vorjahr: 1,4 Prozent).

Das Konzernergebnis lag mit 255,6 Mio. € über dem Vorjahreswert (228,3 Mio. €). Dies entsprach einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 1,90 € (Vorjahr: 1,70 €). Der Free Cashflow lag mit 431,3 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert von 329,3 Mio. €.

Prognose innerhalb der Bandbreiten weiter konkretisiert

Der Vorstand der KION GROUP AG hat mit der Quartalsmitteilung zum 30. September 2024 die Prognose bestätigt und die Prognosebandbreiten für den Konzern sowie für die beiden operativen Segmente weiter konkretisiert:



Prognose 2024 KION Group Industrial Trucks

& Services Supply Chain

Solutions in Mio. € Prognose

Juli 2024 Prognose

Oktober 2024 Prognose

Juli 2024 Prognose

Oktober 2024

Prognose

Juli 2024 Prognose

Oktober 2024 Umsatz1 11.300 - 11.700 11.400 - 11.600

8.500 - 8.700 8.500 - 8.600 2.800 - 3.000 2.900 - 3.000 EBIT bereinigt1 830 - 920 850 - 910 870 - 930 870 - 920 80 - 120 100 - 120 Free Cashflow 550 - 670 570 - 650 - - - - ROCE 7,7% - 8,7% 8,1% - 8,7% - - - -

1 Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.

Neues Mitglied des Aufsichtsrats ernannt

Dr. Sun Shaojun wurde für den Zeitraum bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2025 in den Aufsichtsrat berufen und folgt damit Tan Xuguang, der am 16. September 2024 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Dr. Sun ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit fundierten Fachkenntnissen im Maschinenbau und in der Intralogistikbranche. Seit 2007 ist er Mitglied des Vorstands der Weichai Holding Group Co., Ltd. in Weifang, Volksrepublik China.

"Ich möchte Tan Xuguang unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Er hat während seiner Amtszeit sein umfangreiches Fachwissen, seine strategische Vision und seinen Weitblick für die Industrie in unseren Aufsichtsrat eingebracht", sagte Hans Peter Ring, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KION GROUP AG. "Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir mit Sun Shaojun einen Nachfolger gefunden haben, der dank seiner langjährigen Berufserfahrung in Deutschland mit dem Geschäft und den Märkten von KION in EMEA vertraut ist."

Seit 2013 ist Dr. Sun Mitglied der Geschäftsführung der Hydraulics Drive Technology Beteiligungs GmbH in Aschaffenburg, Deutschland. Er begann seine Karriere 1998 bei Weifang Diesel Engine Works in Weifang, Volksrepublik China. Dr. Sun hat einen Doktortitel in Ingenieurwesen von der Tianjin University in Tianjin, Volksrepublik China.

Kontinuität im Vorstand - Ching Pong Quek bis 2030 bestellt

Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG hat die Bestellung des amtierenden CTO & President KION ITS Asia Pacific Ching Pong Quek um weitere fünf Jahre bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Quek begann seine Laufbahn bei der KION Group im Jahre 2006 als Vorstandschef der Linde (China) Forklift Truck Corp. mit Sitz in Xiamen. Seit 2008 verantwortet er das gesamte Asiengeschäft des Segments Industrial Trucks & Services und war zudem von 2021 bis Ende 2023 President von ITS Americas. Im Jahr 2024 übernahm er zusätzlich zum ITS-Asiengeschäft die Rolle des Chief Technology Officer der KION Group. Quek gehört dem Vorstand der KION GROUP AG bereits seit 2013 an.

"Ching Pong Quek ist das dienstälteste Vorstandsmitglied der KION Group und prägt mit seiner profunden Expertise in der Material Handling-Branche seit 19 Jahren das Unternehmen", sagte Hans Peter Ring, Aufsichtsratsvorsitzender der KION GROUP AG. "CP wird auch in den kommenden fünf Jahren maßgeblich dazu beitragen, sowohl das Asiengeschäft von ITS als auch die Weiterentwicklung der CTO-Organisation voranzutreiben."

Kennzahlen der KION Group und der beiden operativen Segmente für die ersten neun Monate 2024 und das am 30. September 2024 beendete dritte Quartal

in Mio. € Q3/2024 Q3/2023 Diff. Q1-Q3/2024 Q1-Q3/2023 Diff. Umsatz



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 2.699



1.999

710 2.730



2.025

719 -1,1%



-1,3%

-1,3% 8.435



6.305

2.161 8.347



6.160

2.216 1,1%



2,4%

-2,5% EBIT bereinigt [1]



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions

219,6



202,3

28,4 223,6



234,7

15,8 -1,8%



-13,8%

79,6% 666,7



672,9

70,5 571,9



613,6

30,7 16,6%



9,7%

> 100% EBIT-Marge bereinigt [1]



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 8,1%



10,1%

4,0% 8,2%



11,6%

2,2% -



-

- 7,9%



10,7%

3,3% 6,9%



10,0%

1,4% -



-

- Konzernergebnis 73,9 82,0 -9,9% 255,6 228,3 11,9% Ergebnis je Aktie (in €) (unverwässert) [2] 0,55 0,61 -9,3% 1,90 1,70 11,8% Free Cashflow [3] 229,1 100,6 128,5 431,3 329,3 102,0 Auftragseingang [4]



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 2.427



1.797

636 2.641



1.757

892 -213



40

-256 7.506



5.566

1.955 7.914



5.714

2.228 -408



-148

-273 Auftragsbestand [4], [5]



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 4.804



2.321

2.542 6.045



3.197

2.921 -1.241



-876

-379 Mitarbeiter [6] 42.490 42.325 165



[1] Bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und Sondereffekte.

[2] Konzernergebnis auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend: 249,5 Mio. € (Vorjahr: 223,1 Mio. €). Die Berechnung des Ergebnis' je Aktie basiert auf der durchschnittlichen Anzahl der Aktien von 131,1 Mio.

[3] Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus der Investitionstätigkeit.

[4] Die Vorjahreswerte für Auftragseingang und Auftragsbestand wurden im Segment SCS aufgrund einer Definitionsänderung angepasst.

[5] Stichtagswert zum 30.09.2024 im Vergl. zum Bilanzstichtag 31.12.2023.

[6] Mitarbeiterzahl nach Vollzeitäquivalenten inkl. Auszubildende und Trainees zum 30.09.2024 im Vergl. zum Bilanzstichtag 31.12.2023.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2022 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2022, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. €.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

