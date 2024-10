Es läuft beim Softwarekonzern SAP. Es läuft sogar so gut, dass er das Maximalgewicht von 15 Prozent Marktkapitalisierung im Deutschen Aktienindex erreicht hat. Mit einem Kursanstieg von 60 Prozent in diesem Jahr hätte SAP diese Marke in den letzten Wochen deutlich überschritten. Doch der deutsche Markt hat noch viel mehr zu bieten als den Riesen aus Baden-Württemberg. Einer dieser heimlichen Stars an der Börse ist Mensch und Maschine. Als 8. Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...