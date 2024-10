BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat wegen höherer Zahlungsausfälle infolge einer gestiegenen Insolvenzzahl die Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Beim Gewinn werde jetzt ein Rückgang auf einen Wert zwischen 68 und 76 Millionen Euro erwartet, teilte das im SDax notierte Unternehmen am späten Dienstagabend in Baden-Baden mit. 2023 hatte Grenke 87 Millionen Euro verdient. Bislang hatte der Konzern einen Gewinnanstieg auf 95 Millionen bis 115 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die neue Prognosespanne liegt deutlich unter der bisherigen Erwartung der Analysten. Die von Bloomberg befragten Experten rechnen bislang im Schnitt mit einem Gewinn von 94 Millionen Euro./zb/mis