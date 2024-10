Zürich - Die UBS sieht sich in der Integration der Credit Suisse gut auf Kurs. Bei der Migration der CS-Kunden auf die UBS-Plattformen hat die Grossbank im Oktober nun alle in Luxemburg und Hongkong verwalteten Kundenkonten überführt, wie sie anlässlich der Vorlage ihres Quartalergebnisses mitteilte. Die laufenden Überführungen in Japan und Singapur sollen nun bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, wie es weiter heisst. Damit könne die die Bank ...

