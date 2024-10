Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am gestrigen Dienstag (29. Oktober) die Ergebnisse für das 3. Quartal 2024. In der Vergangenheit wusste AMD nicht immer zu überzeugen. So blieben die Zahlen für das 1. Quartal 2024 hinter den Erwartungen zurück. Im Gegenzug lieferte das Unternehmen ein starkes Zahlenwerk für das 2. Quartal 2024 ab. Und dieses Mal? Die Überschrift nimmt es vorweg. Der Markt war einigermaßen enttäuscht; weniger über ...

