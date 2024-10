Die KION Group verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 eine gemischte Entwicklung. Trotz eines leichten Umsatzanstiegs um 1,1 Prozent auf 8,435 Milliarden Euro konnte das Unternehmen seine Profitabilität deutlich steigern. Das bereinigte EBIT erhöhte sich um beachtliche 16,6 Prozent auf 666,7 Millionen Euro, was zu einer Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge von 6,9 auf 7,9 Prozent führte.

Prognose konkretisiert und Vorstand erweitert

Angesichts der positiven Entwicklung konkretisierte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2024. Der erwartete Umsatz wurde auf 11,4 bis 11,6 Milliarden Euro eingegrenzt, während das bereinigte EBIT nun zwischen 850 und 910 Millionen Euro erwartet wird. Zudem wurde Dr. Sun Shaojun als neues Mitglied in den Aufsichtsrat berufen, und die Bestellung von Ching Pong Quek als CTO wurde bis 2030 verlängert, was für Kontinuität in der Unternehmensführung sorgt.

