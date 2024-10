Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.405 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Volkswagen, die Porsche-Holding und BASF, am Ende Infineon, Bayer und Daimler Truck.



Mit Spannung erwarteten die Anleger am Vormittag die deutschen Arbeitsmarktdaten sowie am Nachmittag neue Inflationsdaten. "Das Highlight des heutigen Börsentages ist aus deutscher Sicht ganz klar die vorläufige Inflationsrate für den Oktober", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Anleger und Analysten erwarten dabei, dass die Inflationsrate im Jahres- und Monatsvergleich wieder etwas zugenommen hat."



Für die EZB gelten die Inflationszahlen Deutschland als wichtiger Baustein für ihre Zinspolitik. Der entscheidende Wert ist aber vor allem die Rate für die Eurozone, die erst am Donnerstag veröffentlicht wird.

