Sechster Exit im Jahr 2024: Mutares bringt Steyr Motors erfolgreich an die Börse



30.10.2024 / 10:00 CET/CEST

Ein weltweit führender Spezialist für maßgeschneiderte Motoren für einsatzkritische spezielle Defense- und zivile Anwendungen 1 mit internationaler Kundenbasis

mit internationaler Kundenbasis Ca. 60 % des Umsatzes 2 aus Defense-Anwendungen

aus Defense-Anwendungen Erfolgreicher Turnaround unter der Führung von Mutares mit einer bereinigten EBIT 3 -Marge von 24 % in den ersten neun Monaten des Jahres 2024

-Marge von 24 % in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 Mutares veräußert 21 % der Gesellschaft und bleibt weiterhin Mehrheitsaktionär mit einem Anteil von 70,9 % München, 30. Oktober 2024 - Die Steyr Motors AG (ISIN: AT0000A3FW25, WKN A40TC4, Ticker-Symbol 4X0) ("Steyr Motors"), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), feierte heute ein erfolgreiches Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Kurs lag bei EUR 15,90 je Aktie, was einer Marktkapitalisierung zum Börsenstart von EUR 82,7 Mio. entspricht. Im Vorfeld der Notierungsaufnahme wurden 1.110.000 neue und bestehende Aktien der Steyr Motors zu einem Preis von EUR 14,00 je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Bei einem Gesamtplatzierungsvolumen von EUR 15,5 Mio. erzielte Mutares Bruttoexiterlöse in Höhe von EUR 12,7 Mio. Mit einer künftigen Beteiligung von 70,9 % bleibt Mutares auch zukünftig Mehrheitsaktionär der Steyr Motors und partizipiert somit auch weiterhin maßgeblich an deren Wertentwicklung. Im Rahmen der Privatplatzierung hat zudem die B&C Holding Österreich GmbH ("B&C-Gruppe") eine Beteiligung von 9,9 % an Steyr Motors nach Durchführung der Kapitalerhöhung zum Platzierungspreis erworben. Damit unterstützt die B&C-Gruppe die Steyr Motors künftig als Cornerstone Investor und beabsichtigt, das weitere Wachstum der Gesellschaft zu begleiten. Führender Anbieter für Hochleistungsmotoren für Defense- und zivile Anwendungen Steyr Motors ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von kundenspezifischen Hochleistungs-Motoren, die sich durch hohe Leistungsdichte und Langlebigkeit auszeichnen.1 Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in anspruchsvollen, einsatzkritischen Bereichen eingesetzt, wie etwa als Hauptantrieb in militärischen Spezialfahrzeugen, Booten sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Panzer und Lokomotiven. Der Großteil des Umsatzes von Steyr Motors (rund 70 %) wird durch den Verkauf von Motoren und die Lizenzfertigung erzielt. Ein zunehmend größerer Anteil des Umsatzes wird durch maßgeschneiderte Engineering-Dienstleistungen für die B2B-Kunden sowie durch den Verkauf von Ersatzteilen und neu etablierte Dienstleistungen im Bereich Wartung, Reparatur und Überholung (einschließlich Schulungen) generiert. Ca. 60 % des Gesamtumsatzes erwirtschaftet Steyr Motors mit Defense-Anwendungen beispielsweise in sogenannten "Ribcraft"-Booten der US Navy Seals oder als APUs in Panzern wie dem Leopard 2. Erfolgreiche Transformation durch Mutares Mutares hat die Gesellschaft im 4. Quartal 2022 erworben und erfolgreich einen sehr schnellen operativen Turnaround durchgeführt. Die beschleunigte Transformation ermöglichte die Rückkehr zu Umsatzwachstum, Profitabilität und einem positiven Free Cashflow bei erheblich ausgeweiteter EBIT-Marge2. Die Marktdynamik für Steyr Motors ist angesichts der steigenden Etats für Defense in zahlreichen Ländern sehr positiv und soll sich in Zukunft in einem höheren Auftragseingang widerspiegeln. Schon zum Ende des 3. Quartals 2024 betrug der Gesamtauftragsbestand4 für den Zeitraum Q4 2024 bis Ende 2027 EUR 150 Mio., der sich aus Festaufträgen, Rahmenaufträgen und unverbindlichen Verkaufszusagen zusammensetzt. Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: "Mit dem Börsenlisting gewinnt Steyr Motors an Eigenständigkeit und hat nun alle Optionen, die Wachstumspotenziale auszuschöpfen und den eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigt fortzusetzen. Die Börsennotiz und damit die Bewertung über die Börse ist zudem auch ein Gradmesser für die erfolgreiche Wertschöpfung bei Mutares, nachdem wir Steyr Motors vor rund zwei Jahren für einen symbolischen Kaufpreis erworben haben. Steyr Motors ist eine weitere Erfolgsstory aus dem Hause Mutares, an der nun alle partizipieren können." Dynamisches Wachstum bei hoher Profitabilität in den nächsten Jahren erwartet Für das Jahr 2024 wird bei Steyr Motors ein Umsatz von EUR 41 Mio. bis EUR 45 Mio. und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 9 Mio. und EUR 11 Mio. erwartet. Im Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von über 40 % im Jahresvergleich und eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % an. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

_______________________ 1 Basiert auf Einschätzungen der Steyr Motors. 2 Sämtliche historischen Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung beziehen auf die Steyr Motors Betriebs GmbH, die zur Herstellung der Börsenfähigkeit auf die Steyr Motors AG (vormals: Mutares Austria Holding-01 GmbH) verschmolzen wurde. 3 "EBIT" ist definiert als Umsatzerlöse + Bestandsveränderung + aktivierte Eigenleistungen + sonstige Erträge - Materialaufwand/zugekaufte Leistungen - Personalaufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen - Abschreibungen und Wertminderungen. Ab 2024 enthält das EBIT Effekte aus der Aktivierung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten (IAS 38) in Höhe von EUR 1,8 Mio. und bestimmte OPEX-Anpassungen aufgrund der IFRS-Behandlung von Leasingverträgen (IFRS 16). Darüber hinaus verbessert sich das EBIT 9M 2024 um EUR 3,3 Mio. im Vergleich zu 9M 2023, da eine Wertminderung auf Grundstücke und Gebäude im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion im Jahr 2023 entfällt. "BereinigtesEBIT" ist definiert als EBIT, bereinigt um bestimmte einmalige M&A-Anpassungen und Gebühren im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss und andere M&A-bezogene Aufwendungen, im Jahr 2024 in Höhe von insgesamt EUR 0,5 Mio. und einmalige bereinigte konzerninterne Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von insgesamt EUR 1,5 Mio. "Bereinigte EBIT-Marge" ist definiert als bereinigtes EBIT geteilt durch den Umsatz. 4 Der Gesamtauftragsbestand in Höhe von EUR 150 Mio. umfasst sowohl rechtlich bindende als auch nicht rechtlich bindende Aufträge und setzt sich aus (i) dem festen Auftragsbestand, (ii) dem Auftragsbestand an Rahmenverträgen und (iii) dem gebundenen Umsatz zusammen bezogen auf die Periode zwischen Q4 2024 bis Ende 2027. Der "feste Auftragsbestand" umfasst rechtlich verbindliche Kundenverträge, bei denen eine Bestellung für bestimmte Mengen und Liefertermine vorliegt und der Umsatz noch nicht verbucht wurde. Der "Auftragsbestand an Rahmenverträgen" umfasst unterzeichnete Rahmenverträge mit rechtlich verbindlichen Volumina bzw. Mindestbestellmengen in den definierten Zeiträumen, wobei die genauen Liefertermine pro Jahr noch nicht festgelegt sind (keine Bestellung durch den Kunden). Der "gebundene Umsatz" beinhaltet Umsatzvolumina von Bestandskunden in bestehenden (Fahrzeug-) Plattformen, deren Produktion in den kommenden Jahren geplant ist, sowie das Ersatzteilgeschäft zur Unterstützung bestehender Fahrzeugflotten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com Ansprechpartner Presse Deutschland CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk



