DAX - Kaufimpulse fehlen. Grenke und Kion überraschen.

Der DAX® sank im frühen Handel in die untere Hälfte der seit Mitte des Monats gebildeten Seitwärtsrange. In Asien schlossen die Märkte uneinheitlich und die gestern aus den USA und heute Morgen aus Europa gemeldeten Ergebnisse versetzten die Anleger nicht in Kauflaune. Im Tagesverlauf werden weitere US-Megacaps Zahlen veröffentlichen. Zudem richten sich die Blicke auf einige US-Wirtschaftsdaten.

Unternehmen im Fokus

Ein schwacher Ausblick des Halbleiterherstellers AMD setzte die Aktien von Elmos Semiconductor und Infineon anfangs unter Druck. BASF legte Geschäftszahlen vor. Demnach erwirtschaftete der Chemieriese einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis legte leicht zu und traf die Erwartungen der Experten. Die Gewinnprognose wurde im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreite eingegrenzt. Der DAX-Titel ging mit einem Kursplus in den Handelstag. Grenke senkte die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie gab daraufhin zweistellig nach. Der Gabelstaplerhersteller Kion verbuchte im dritten Quartal einen leichten Umsatz- und EBIT-Rückgang. Zudem engte das Management die Gewinn- und Umsatzprognose ein. Anleger reagierten erleichtert und schoben den Kurs anfangs kräftig nach oben. Dabei stieg die Aktie über das Septemberhoch von EUR 37. Nun hat die Aktie aus technischer Sicht Luft bei EUR 40,50. VW meldete für das abgelaufene Quartal einen Umsatz knapp unter dem Vorjahresniveau. Der Nachsteuergewinn brach allerdings um 68 Prozent ein.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.490/19.550/19.600/19.666/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/19.343 Punkte

Der DAX® fiel im frühen Handel aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend und nahm Kurs auf die Unterstützungsmarke bei 19.343 Punkten. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 19.490/19.550 Punkte. Der kurzfristige MACD-Indikator ist jedoch abwärtsgerichtet. Kippt der Leitindex unter 19.343 Punkte droht eine Korrektur bis 19.171 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 19.09.2024 - 30.10.2024.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 31.10.2019 -30.10.2024.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 99,22* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 91,27** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 101,38*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2024; 09:30 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 6,44* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,11 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,85* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,32* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2024; 09:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.