Hamburg/München (ots) -Movember ist mehr als nur ein Monat der coolen Bartmode - es ist eine globale Bewegung für Männergesundheit! Ursprünglich gestartet, um auf psychische Gesundheit, Hoden- und Prostatakrebs aufmerksam zu machen, geht es dabei um viel mehr. Der Movember erinnert Mann daran, wie wichtig es ist, regelmäßig zum Arzt / zur Ärztin zu gehen und sich um seine Gesundheit zu kümmern. Denn gerade Prostatakrebs ist keine unterschätzte Erkrankung - je früher der Krebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen! Doch bedauerlicherweise geht nur etwa jeder vierte biologische Mann in Deutschland zur jährlichen Vorsorgeuntersuchung.[1] Dabei kann der Prostata-Check-up so (überlebens-)wichtig sein. Höchste Zeit also, noch mehr Aufklärung zu betreiben, um das zu ändern!Gemeinsam gegen ProstatakrebsBereits 2022 nahmen die Unternehmen AstraZeneca GmbH und MSD Sharp & Dohme GmbH den Auftrag zur Aufklärung mit ihrer Kampagne "Nichts verpassen" an. Mit dieser wegweisenden Initiative setzen sie ein starkes Zeichen für die Männergesundheit: "Nichts verpassen" tritt für Prostatakrebsvorsorge ein und nutzt dabei die sportliche Verbindung zum Fußball, um biologischen Männern ab 45 Jahren dieses wichtige Thema näherzubringen. Mit einer bundesweiten Roadshow zur EURO 2024 in Deutschland, wurde dieses Engagement auf ein neues Level gehoben. Doch das Spiel ist noch lange nicht vorbei! Der Movember bietet den passenden Rahmen, um auch nach dem EM-Sommer in die Verlängerung zu gehen und biologische Männer ab 45 Jahren zu ermutigen, mit ihrer Urologin/ihrem Urologen über Männergesundheit und Vorsorgeuntersuchungen zu sprechen.Swipe für die Gesundheit: Prostatakrebsvorsorge auf InstagramAstraZeneca und MSD Sharp & Dohme möchten diesen Dialog auch in den sozialen Medien anregen. Ab dem 18.11.2024 kommt auf ihren Kanälen @astrazeneca_germany (https://www.instagram.com/astrazeneca_germany/) und @msd_deutschland (https://www.instagram.com/msd_deutschland/) der Ball ins Rollen. Man(n) bekommt:1. wissenschaftliche Fakten über Prostatakrebs und Vorsorge2. die Relevanz des Prostata-Checks verdeutlicht3. einen praktischen Vorsorge-Kompass als Leitfaden an die Hand gegebenUnd weil viele Stimmen lauter sind als eine, werden sich zusätzlich mit den ehemaligen Fußballprofis Arne Friedrich (https://www.instagram.com/arnefriedrichofficial/?hl=de), Pierre Littbarski (https://www.instagram.com/pierre.littbarski7/?hl=de) und Thomas Helmer (https://www.instagram.com/thomashelmerofficial/?hl=de) bekannte Persönlichkeiten sowie Expert:innen aus dem urologischen Bereich für "Nichts verpassen" und die Aufklärung über Prostatakrebsvorsorge stark machen.Seien Sie gespannt und halten Sie in den nächsten Wochen die Augen nach dem Hashtag Nichtsverpassen auf!Prostata-Check-up: Männer, euch gehen die Ausreden aus!Wie notwendig diese Aufklärung ist, zeigt die Statistik: Nur jeder vierte biologische Mann geht zur Vorsorge. Dabei dauert die Prostatakrebsvorsorge mit 15 Minuten gerade mal so lange wie die Tagesschau, ein kurzer Spaziergang um den Block oder die Halbzeitpause beim Fußball. Außerdem wird die Untersuchung ab dem 45. Lebensjahr von der Krankenkasse übernommen - bei gewissen Risikofaktoren sogar schon ab 40.[2] Auch Vorbehalte gegenüber der rektalen Tastuntersuchung sollten der Vorsorge nicht im Weg stehen: Wenn die (meist schmerzfreie) digitale rektale Untersuchung (DRU) nicht gewünscht ist, gibt es Alternativen wie den sogenannten PSA-Test. PSA steht dabei für prostataspezifisches Antigen, ein Protein das, wie der Name schon sagt, von den Prostatazellen gebildet wird. Zur Bestimmung des PSA-Wertes wird eine geringe Menge Blut abgenommen, das dann im Labor untersucht wird.[3] Da es sich um eine individuelle Gesundheitsleistung (IGeL-Leistung) handelt und nicht um eine Leistung der Krankenkasse, müssen die Kosten von etwa 15 bis 25 Euro, ähnlich wie bei einem Stadionmenü mit Currywurst und Getränk, selbst bezahlt werden. Kosten, die sicherlich überschaubar sind, wenn man bedenkt, um welch wertvolles Gut - die eigene Gesundheit - es hier geht!Kampagnenwebseite bietet UnterstützungNützliche Informationen und Servicematerialien rund um das Thema Prostatakrebs(-vorsorge) sind auf der Kampagnenwebsite www.prostatenevermiss.com/de/homepage zu finden. Außerdem bietet die Seite beeindruckende Impressionen der Kampagnenroadshow zur Europameisterschaft 2024 quer durch Deutschland. Schauen Sie vorbei, informieren Sie sich und nutzen Sie den Movember, um einen Termin zur Prostatakrebsvorsorge bei Ihrem Urologen bzw. 