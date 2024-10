Köln (ots) -Kamala Harris oder Donald Trump: In der Nacht vom 5. auf den 6. November entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wer von beiden künftig die USA führen wird. Der WDR begleitet für die ARD durch die Wahlnacht und darüber hinaus - live, aktuell und hintergründig.Mit zwei Sondersendungen im Ersten und einer Sendestrecke von 22:50 Uhr bis 10:00 Uhr, informiert der WDR über alle Entwicklungen in der Wahlnacht. Den Aufschlag macht eine "maischberger"-Sonderausgabe, in der Sandra Maischberger mit ihren Gästen über die Richtungsentscheidung in den USA und deren Folgen für Deutschland und die Welt diskutiert. Zu ihren Gästen gehören Karl-Theodor zu Guttenberg, Bijan Djir-Sarai, Beatrix von Storch und Cherno Jobatey.Ab 1:00 Uhr geht es vom "maischberger"-Studio in Berlin weiter nach Köln, wo die Sondersendung "Harris gegen Trump: US-Wahl live" die weiteren Entwicklungen abbildet.Jörg Schönenborn wird die aktuellen Wahlergebnisse aus allen 50 US-Bundesstaaten und Washington D.C. berichten und einordnen: "Bei dieser Entscheidung geht es um mehr als zwei Personen. Kamala Harris und Donald Trump haben gezeigt, dass sie ein recht unterschiedliches Verständnis von Demokratie und Rechtsstaat haben. Die deutsche Öffentlichkeit blickt mit großer Spannung und Neugier auf eine Wahlnacht, in der wir sorgfältig und lückenlos über die einlaufenden Ergebnisse berichten und sie einordnen. Ich persönlich rechne damit, dass die Auszählung wie 2020 etwas länger dauern wird. Wir stellen uns auf einen Marathon ein, keinen Sprint."Analyse und Hintergründe liefern in der Wahlnacht auch die Moderatoren Anna Planken und Sven Lorig mit ihren Studiogästen - der Politologin Cathryn Clüver Ashbrook und dem Amerikanisten Tobias Endler. Mit direktem Blick auf das Weiße Haus in Washington wird ARD-Studioleiterin Gudrun Engel die US-Perspektive in die Sendung einbringen. Zudem werden Reporterinnen und Reporter von den US-Hauptquartieren der Demokraten bzw. Republikaner zugeschaltet, sowie aus den US-Bundesstaaten, die für den Wahlausgang entscheidend sein könnten. Und auch Sandra Maischberger ergänzt mit weiteren Gesprächsrunden die Sendung. Dabei sind Ralf Stegner, Norbert Röttgen, Hannes Jaenicke und Gayle Tufts.Ab 7:00 Uhr erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer dann das "ARD-Morgenmagazin", das die intensive Berichterstattung zur US-Wahl bis 10:00 Uhr fortsetzt.Für den Abend nach der US-Wahlnacht sind bereits zwei weitere Sondersendungen vorgesehen: Der "Brennpunkt: Amerika hat gewählt" sowie eine weitere US-Wahl-Ausgabe von "maischberger"."maischberger", Dienstag, 5.11.2024, 22:50 Uhr im Ersten"Harris gegen Trump: US-Wahl live", Mittwoch, 6.11.2024, 1:00 Uhr - 10:00 Uhr im Ersten"Brennpunkt: Amerika hat gewählt", Mittwoch, 6.11.2024, 20:15 - 21:00 Uhr im Ersten"maischberger", Mittwoch, 6.11.2024, 21:00 - 22:15 Uhr im ErstenPressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5898232