Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

30.10.2024 / 11:46 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

Company Name: Verve Group SE

ISIN: SE0018538068



Reason for the research: vorläufige Q3-Kennzahlen Recommendation: Kaufen

from: 30.10.2024

Target price: EUR5,40

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,40.

Zusammenfassung:

Verve veröffentlichte eine Handvoll vorläufiger Kennzahlen für das dritte Quartal, die eine Fortsetzung der Wachstumstrends der letzten drei Quartale zeigten Das organische Umsatzwachstum (OSG) stieg im Jahresvergleich um 31%, unterstützt durch die Aufnahme neuer Kunden, die Skalierung bestehender Kundenbeziehungen, eine größere Nachfrage nach ID-losen Targeting-Lösungen sowie Vollbild- und Videoanzeigen. Verve hat in diesem Jahr einen Aufschwung erlebt, der sich im Septemberquartal fortzusetzen scheint. Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse ähnlich gut ausfallen werden, wenn das Unternehmen am 28. November die vollständigen Zahlen für Q3 vorlegt. Die Aktie wurde heute nach der Ad hoc-Mitteilung gekauft, und setzte die außergewöhnliche Kursentwicklung seit Jahresanfang fort. Wir stufen die Verve-Aktie weiterhin mit Kaufen ein bei einem unveränderten Kursziel von EUR5,40.

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 5.40 price target.



Abstract:

Verve published a handful of preliminary Q3 KPIs, which showed a continuation of growth trends evident in the prior three quarters. OSG (organic sales growth) was up 31% Y/Y underpinned by customer onboardings, scaling up existing customers, greater demand for ID-less targeting solutions as well as full-screen and video ads. Verve operations have been on a heater this year-this appears to have extended in the September quarter. We expect earnings to be similarly good when the company reports a full set of Q3 numbers on 28 November. The stock caught a bid on today's ad-hoc, extending the exceptional YTD share price performance. We are Buy-rated on Verve with an unchanged EUR5.4 TP.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31153.pdf

