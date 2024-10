Modesto, Kalifornien (ots) -Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben. Allerdings gehen die Meinungen darüber, was eine gesunde Ernährung ausmacht, auseinander. Während die einen die Kohlenhydrate minimieren, konzentrieren sich andere ausschließlich auf die Ankurbelung des Stoffwechsels oder bevorzugen eiweißhaltige Nahrungsmittel. Die Empfehlungen für eine gesunde Ernährung können verwirrend und kompliziert sein. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat klare Empfehlungen formuliert, die uns helfen, die richtigen Nährstoffe in der richtigen Menge zu uns zu nehmen. Eine Handvoll Mandeln am Tag kann dabei einen wertvollen Beitrag leisten.Mandeln - die Mutter aller SnacksMandeln sind nicht nur lecker, sondern auch unglaublich vielseitig. Ob im Büro, unterwegs oder als Zutat in Mahlzeiten, Mandeln sind der ideale Snack aus der Natur, der voller Nährstoffe steckt. Mit einer Handvoll Mandeln pro Tag (ca. 30g) kann die DGE-Empfehlung, täglich eine kleine Handvoll Nüsse zu essen, erfüllt und gleichzeitig ein wertvoller Beitrag zu einer ausgewogenen Ernährung geleistet werden. Sie sind reich an ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen und eine gute Quelle für pflanzliches Protein - der perfekte Snack für zwischendurch.Gesundheit und Nachhaltigkeit in Einklang bringenDie neue Empfehlung, die von Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen erarbeitet wurde, berücksichtigt neben einer gesunden Ernährung auch Aspekte wie Nachhaltigkeit. Konkret bedeutet dies eine stärkere Ausrichtung auf eine pflanzliche Ernährung: Drei Viertel einer gesunden und nachhaltigen Ernährung sollten aus pflanzlichen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten, Nüssen, Obst und Gemüse bestehen. Mandeln passen perfekt in diesen Trend zu einer pflanzenbasierten Ernährung, die nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Planeten ist.Pflanzliche Proteine - einfach und nachhaltigRebecca Kunz, nachhaltige Ernährungswissenschaftlerin, erklärt: "Pflanzliche Lebensmittel wie Mandeln und Hülsenfrüchte sind für unseren Körper unerlässlich. Sie liefern wichtige Nährstoffe, ohne die Umwelt unnötig zu belasten. Eine pflanzenbetonte Ernährung bedeutet nicht, dass man auf alles Tierische verzichten muss. Vielmehr geht es darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, die sowohl unserer Gesundheit als auch der Umwelt zugutekommen."Mandeln sind eine ideale Ergänzung für alle, die weniger tierisches Eiweiß essen wollen. Sie liefern 6g pflanzliches Protein pro Portion (ca. 30g). Gleichzeitig unterstützen sie den Körper mit Magnesium, Ballaststoffen und Antioxidantien, die zur Erhaltung der Gesundheit beitragen können.Nachhaltigkeit beginnt bei der ErnährungSich überwiegend pflanzlich zu ernähren und Nüsse wie Mandeln zu bevorzugen, trägt nicht nur zur eigenen Gesundheit bei, sondern auch zum Schutz der Umwelt. Nachhaltigkeit bedeutet auch, Ressourcen zu schonen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Deshalb werden Mandeln mit Sorgfalt und großem Verantwortungsbewusstsein angebaut.Rebecca Kunz: "Die kalifornischen Mandelbauern haben sich gemeinsam das Ziel gesetzt, die Wasserressourcen so effizient wie möglich zu nutzen. Über einen Zeitraum von 20 Jahren (1990er-2010er Jahre) ist es ihnen gelungen, den Wasserverbrauch um 33 % pro Pfund Mandeln zu senken. Im Jahr 2018 setzten sie sich ein weiteres Reduktionsziel von 20 % bis 2025. Sie machen gute Fortschritte und haben durch innovative Praktiken wie Präzisions- und Mikro-Bewässerung bereits 15 % erreicht. Pflanzen, die Proteine oder gesunde Fette produzieren, benötigen in der Regel mehr Wasser als Pflanzen, die kohlenhydrat- oder wasserhaltige Früchte hervorbringen. Erstere sind dann aber auch deutlich nährstoffreicher. Dass die Farmer*innen die natürlichen Ressourcen als äußerst wertvoll erachten, zeigt sich zusätzlich auch daran, dass alles, was auf den Mandelfeldern anfällt, verwertet wird. Die Schalen werden als Tiereinstreu und die Hüllen als Kuhfutter verwendet - das reduziert den Ressourceneinsatz für extra angebautes Futter."Rebecca Kunz unterstreicht: "Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Trend - sie ist die Basis für eine gesunde Zukunft. Wenn wir uns um unsere Umwelt kümmern, schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass auch künftige Generationen in einer intakten Natur leben und sich gesund und bedarfsdeckend ernähren können."Um den Einstieg in eine nachhaltigere Ernährung zu erleichtern, empfiehlt Kunz kleine Herausforderungen, wie zum Beispiel eine Handvoll Obst, Gemüse oder Nüsse zu jeder Mahlzeit. "Mandeln sind mein persönlicher Favorit. Sie sind nicht nur unglaublich lecker, sondern stecken auch voller wertvoller Nährstoffe." Wir wissen, dass eine Handvoll Mandeln pro Tag ein Schritt in Richtung eines gesünderen Lebensstils ist. Dieses Wissen basiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen, in denen die Vorteile von Mandeln in mehr als 200 veröffentlichten Studien untersucht wurden. Nicht nur in Bezug auf ihren Nährwert und ihren Nährstoffgehalt, sondern auch in Bezug auf die positiven Auswirkungen, die Mandeln auf das Herz-Kreislaufsystem und die Stoffwechselvorgänge im Körper, das Gewichtsmanagement, die Haut und vieles mehr haben können.Wie Mandeln dazu beitragen, die DGE-Empfehlungen zu erfüllenDie DGE empfiehlt eine Ernährung, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln ist, um den Körper mit Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen zu versorgen. Gleichzeitig sollten gesättigte Fette und Zucker reduziert und gesunde Fette, wie ungesättigte Fettsäuren, bevorzugt werden. Auch die Aufnahme von Eiweiß aus pflanzlichen Quellen wird empfohlen. Mandeln können dies in vielerlei Hinsicht unterstützen:Essen Sie regelmäßig Hülsenfrüchte und NüsseDie Mutter aller Snacks: Mandeln gehören zu den am längsten kultivierten Pflanzen der Welt. Sie gehören nicht nur zu den Originalen von Mutter Natur, sondern sind auch einfach praktisch. Ob unterwegs, im Büro oder zu Hause - Mandeln sind der ideale Snack für jeden Tag.Bevorzugen Sie pflanzliche FetteQuelle für gesunde Fette: Mandeln sind reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, die für die Herzgesundheit wichtig sind. Die DGE betont, dass diese Fette den Anteil an gesättigten Fettsäuren in der Nahrung ersetzen sollen. Eine Handvoll Mandeln (ca. 30g) enthält ca. 9,5g gesunde, ungesättigte Fettsäuren.Fleisch und Wurst - weniger ist mehrPflanzliche Proteine: Die DGE empfiehlt, den Konsum von tierischen Proteinen zu reduzieren und stattdessen auf pflanzliche Alternativen zu setzen. Mandeln sind eine hochwertige Quelle für pflanzliches Protein. Mit rund 6 Gramm Protein pro Portion (30g) können Sie den täglichen Proteinbedarf unterstützen und somit zum Erhalt und Aufbau von Muskelmasse beitragen.Buntes und gesundes EssenHoher Nährstoffgehalt: Mandeln sind wahre Nährstoffbomben. 