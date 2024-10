Paris/London/Zürich - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch geschwächelt. «Die Nervosität nimmt bei den Investoren zu und führt zu Gewinnmitnahmen insbesondere bei den Technologietiteln», so Marktexperte Andreas Lipkow. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 sank am späten Vormittag um 1,1 Prozent auf 4.898,67 Punkte. Der Schweizer Leitindex SMI verlor 0,66 Prozent auf 12.020,80 Punkte, während der britische FTSE 100 mit 8.193,93 Punkten 0,31 Prozent ...

