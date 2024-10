FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 270 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Herzogenauracher seien kein "one trick pony" und glänzten über Kategorien, Ländergrenzen und Verkaufskanäle hinweg, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Die Markenstärke sei spürbar und die Auftragsbücher stützten zweistelliges Wachstum bis ins neue Jahr hinein./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 08:17 / CET

DE000A1EWWW0