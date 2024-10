Köln (ots) -Weihnachtsshow mit Torsten Sträter und Olaf SchubertGäste: Dunja Hayali, Laura Karasek und SashaWDR Fernsehen, Donnerstag, 19. Dezember, 20:15 - 21:45 UhrMDR Fernsehen, Samstag, 21. Dezember, 22:30 - 0:00 UhrOnline first in der ARD Mediathek ab dem 16.12.2024.In den Düsseldorfer Rheinterrassen stimmen uns Torsten Sträter und Olaf Schubert in gemütlicher Atmosphäre und mit ihren Talkgästen auf Weihnachten ein: Journalistin Dunja Hayali, Moderatorin Laura Karasek und der Musiker Sasha kommen zum weihnachtlichen Vorglühen auf die Gästecouch und bringen ihre besten Festtags-Anekdoten mit. Unterm Baum werden Geschenke ausgepackt, es wird gesungen und es werden Einspieler gezeigt, in denen sich die Gastgeber ganz besonderen vorweihnachtlichen Herausforderungen stellen mussten.Höhepunkt dieser feierlichen Sendung ist die Welturaufführung eines neu interpretierten Krippenspiels mit einem fantastischen Ensemble, zu dem drei weitere prominente Überraschungsgäste zählen.90 Minuten geballtes Weihnachtsfeeling mit Torsten Sträter und Olaf Schubert."Weihnachten mit Sträter und Schubert" ist eine Koproduktion von WDR, MDR und Prime Productions. Redaktion: Leona Frommelt (WDR) und Uwe Heilenz (MDR).Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de)Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de (http://presse.WDR.de)Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5898521