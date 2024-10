New York - Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Verlusten gestartet. Starke Quartalszahlen des Tech-Schwergewichts Alphabet halfen der Nasdaq nicht, ihre Vortagesgewinne auszubauen. Die Vorschlusslorbeeren waren tags zuvor schon verteilt worden. Unterdessen dämpften solide bis starke Konjunkturdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen ein wenig. So schwächte sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal, verglichen mit dem zweiten, nur leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...