Hamburg (ots) -Seit fünf Jahren gibt es das 5G-Mobilfunknetz; Provider versprechen Top-Speed und stabile Datenverbindungen. Wie gut 5G wirklich ist, zeigt der große Netztest von COMPUTER BILD.Der Netztest von COMPUTER BILD soll den Alltag abbilden. Deshalb fanden die Messungen auf Smartphones der COMPUTER BILD-Leser statt - mit der COMPUTER BILD-Speedtest-App.Besonders die Telekom trumpft beim Tempo auf - hier ist 5G im Schnitt fast doppelt so schnell wie LTE (4G), in Großstädten sogar dreieinhalb mal so schnell. Bei Vodafone und O2 ist 5G langsamer. Und auf dem Land ist 5G generell langsamer; bei O2 gibt es 5G hier sogar meist nur auf LTE-Niveau.Das "Deutschland-Tempo", also der Schnitt aller Messungen über alle Netze und Technikstandards, liegt bei 99,1 Megabit pro Sekunde (Mbps). Per 5G sind es 119 Mbps gegenüber nur 70,3 Mbps via LTE. Erfreulich: Im Vergleich zum Vorjahr ist das Deutschland-Tempo 2024 durchschnittlich um etwa 30 Prozent gestiegen.Fazit: Die Telekom bleibt an der Spitze, holt den Testsieg vor allem dank der auch auf dem Land sehr schnellen 5G-Datenraten. Dahinter platziert sich Vodafone mit ebenfalls durchweg gutem 5G-Ausbau. O2 dagegen verweilt weiter auf dem dritten Platz, konnte aber auf dem Land und in kleineren Städten sein Netz verbessern.Den vollständigen Netztest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 23/2024, die ab 1. November 2024 im Handel verfügbar ist.