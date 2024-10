DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 31. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 3Q *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe (CFLP) Oktober *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (CFLP) Oktober *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-1,4% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Oktober *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Abssatzzahlen 3Q (13:00 Analystenkonferenz) 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9M 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/+1,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -1,3% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September/3Q *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: k.A./+0,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj 11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q (15:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q *** 12:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q 12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,9% gg Vq 2. Quartal: +0,9% gg Vq *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 227.000 *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 46,8 zuvor: 46,6 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI Oktober 19:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Impulsvortrag beim House of Finance and Tech zum Thema gefördertes Altersvorsorgekonto, Berlin *** 21:02 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q *** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q *** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q *** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats - EU/Frist für Frankreich für Vorlage eines Budgetentwurfs 2025 endet ===

