Weiterstadt (ots) -› Neuer 2,0 TSI-Turbobenziner treibt den Kodiaq mit 150 kW (204 PS) an (Škoda Kodiaq: 2,0 TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,4 - 7,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 169 - 181 g/km; CO2-Klasse: F - G, vorläufige Daten)› Škoda kombiniert das neue Benzinaggregat mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und Allradantrieb› Neue Motorisierung steht für die Modellvarianten Selection und Sportline zur Wahl› Einstiegspreis für den Kodiaq Selection mit dem 2,0 TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS) liegt bei 47.200 EuroŠkoda erweitert das Motorenportfolio des Kodiaq um den 2,0 TSI mit 150 kW (204 PS). Dieser ist beim großen SUV grundsätzlich mit 7-Gang-DSG und Allradantrieb kombiniert. Damit umfasst das Angebot für den Škoda Kodiaq jetzt fünf Motor-Getriebe-Varianten.Die neue Kombination aus 2,0 TSI, 7-Gang-DSG und Allradantrieb steht für den Kodiaq Selection sowie für den Kodiaq Sportline bereit. Der Kodiaq Selection startet mit dieser Motorisierung bei 47.200 Euro. Seine Ausstattung umfasst unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Mazeno Glanzgedreht sowie die Design Selection Loft mit grau-schwarzen Sitzbezügen, deren moosgrüne Kontrastnähte frische Akzente setzen. Zu den Komfortmerkmalen ab Werk zählen Hauptscheinwerfer und Rückleuchten in LED-Technologie, die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze inklusive verstellbaren Lendenwirbelstützen und die Ambientebeleuchtung. Bei Parkmanövern unterstützen Parksensoren vorne und hinten sowie die Rückfahrkamera den Fahrer. Über digitale Drehregler lassen sich zahlreiche Fahrzeugfunktionen steuern.Der Kodiaq Selection verfügt über einige Assistenzsysteme, darunter Spurwechsel- und Ausparkassistent, Ausstiegswarner und Spurhalteassistent sowie Kreuzungs- und Abbiegeassistent. Außerdem stattet Škoda das große SUV-Modell mit einer Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung inklusive Gespannstabilisierung aus. In puncto Konnektivität verfügt der Kodiaq Selection unter anderem über ein zehn Zoll großes Digital Cockpit Plus, ein Infotainmentdisplay in gleicher Größe inklusive Sprachsteuerung und eine Phonebox mit induktiver Schnellladefunktion für zwei Smartphones inklusive Kühlung. SmartLink ermöglicht die Kopplung von Smartphone und Fahrzeug - sowohl mit als auch ohne Kabel.Weitere Informationen zu Ausstattungen und Motor-Getriebe-Optionen des Kodiaq stehen auf www.skoda-media.de bereit.Škoda Kodiaq 2,0 TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS) - Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Selection, Sportline2,0 TSI, 150 kW (204 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, 47.200, 51.700