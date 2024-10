Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Anlässlich des Internationalen Tags des Großen Pandas am 27. Oktober kündigte die Stadt Dujiangyan in der Provinz Sichuan ihre Teilnahme am Kreativitätswettbewerb "Panda Homeland Culture" an. Dieser wird von der Regierung in Chengdu ausgerichtet und soll dazu beitragen, dass Chengdu zu einem weltweit führenden Zentrum für kulturelle und kreative Initiativen zum Thema Panda wird.Als ein wichtiger Teil des Dujiangyan Panda-Kreativprojekts wird Dujiangyan mit Hilfe des nationalen Schutz- und Forschungszentrums für den Großen Panda einen Großen Panda als seinen Botschafter auswählen. Dieser Panda wird der Ausgangspunkt eines einzigartigen Systems geistigen Eigentums bilden, das die Geschichte, die Kultur und die Umwelt von Dujiangyan miteinander verbindet, um die Markenbildung der Stadt zu fördern.Die Stadt wird Teilnehmer in verschiedenen Kategorien wie Bildhauerei, Malerei, Video und Design engagieren, um den vielfältigen kulturellen Wert des geistigen Eigentums rund um den Großen Pandas zu präsentieren und seine Verwendung im öffentlichen Raum, im Tourismus und in digitalen Anwendungen zu fördern.Eine lokale Kultur- und Tourismusgruppe wird eine Plattform für kulturelle Innovationen für Riesenpandas leiten und die Zusammenarbeit und den gegenseitigen Nutzen der Teilnehmer fördern. Welcher Panda die Stadt Dujiangyan repräsentieren wird, soll bald bekannt gegeben werden.Li Yue, Direktor der Werbeabteilung von Dujiangyan, sagte, Dujiangyan werde die Kultur des geistigen Eigentums für Riesenpandas fördern, die Panda-Kulturindustrie stärken und Chengdu dabei helfen, ein globales Zentrum der Riesenpandakultur zu werden und die Stadt als Schlüsselakteur zu präsentieren.Während des anschließenden Salons zur Schaffung von kulturellem und kreativem geistigem Eigentum für Riesenpandas diskutierten führende Vertreter der heimischen Kultur- und Kreativbranche und Künstler über die Schaffung und Umsetzung von kulturellen und kreativen geistigen Eigentumsrechten für Riesenpandas.Zhou Xiaodong, Generaldirektor der Chengdu Dujiangyan Investment Development Group, nannte Kooperationsmöglichkeiten für das Dujiangyan-Riesenpanda-Projekt. Die Gruppe plant, in der Stadt Einrichtungen mit dem Thema Riesenpanda zu schaffen, darunter Restaurants, Hotels und Kultureinrichtungen.In den letzten Jahren hat Dujiangyan den Tourismus rund um den Großen Panda ausgebaut, verschiedene Veranstaltungen organisiert und entsprechende Marken geschaffen. Sie wurde zum besten Standort für das Pilotprojekt des Panda-Nationalparks ernannt und als Modellstadt für die Förderung von Panda-freundlichen Produkten ausgewählt.Fu Yuxiang, ein renommierter internationaler Bildhauer und Ko-Vorsitzender des Kreativitätswettbewerb "Panda Homeland Culture", lud Kreative aus aller Welt ein, zukunftsweisende, innovative Werke zu präsentieren, die den Großen Panda auf die Weltbühne bringen.Bislang haben mehr als 100 Künstler, Kreative und Unternehmen aus Ländern und Regionen wie Japan, den Vereinigten Staaten, Uruguay und Norwegen an dem Wettbewerb teilgenommen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2542995/Cultural_and_creative_industry_leaders_and_artists_at_the_Dujiangyan_Panda_Creative_Project_press_co.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dujiangyan-erforscht-das-geschaftspotenzial-von-riesenpandas-302291769.htmlPressekontakt:Xu Li,756858188@qq.comOriginal-Content von: Dujiangyan City Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177290/5898763