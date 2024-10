Die Lage am Speisekartoffelmarkt hat sich im Vergleich zur vergangenen Woche in Mecklenburg - Vorpommern nicht geändert. Für Speiseware werden wiederholt Erzeugerpreise zwischen 18 und 20,5 EUR/dt, im Schnitt 19,5 EUR/dt, aufgerufen. Nach wie vor laufen diverse Werbeaktionen mit Speisekartoffeln in den Lebensmittelmärkten, welche weiterhin für eine rege Nachfrage...

