Die spanischen Steinobstexporte haben in dieser Saison bis Juli 2024 557.371 Tonnen im Wert von 974 Millionen EUR erreicht, was 30 % der nationalen Produktion entspricht, die 1,8 Millionen Tonnen erreicht hat, worin sich die wachsende Bedeutung dieser Früchte in der spanischen Produktionslandschaft und ihre starke Exportneigung zeigt, so informiert der spanische Verband FEPEX auf Grundlage...

Den vollständigen Artikel lesen ...