GRAZ, 31. OKTOBER 2024. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im dritten Quartal 2024 trotz des weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds eine solide Geschäftsentwicklung.



Während sich der Auftragseingang im Vergleich zum dritten Quartal 2023 erhöhte, blieb die Rentabilität (EBITA-Marge) stabil und der Umsatz ging leicht zurück. Der Anstieg des Auftragseingangs war auf einige mittelgroße Aufträge in den Geschäftsbereichen Hydropower und Metals zurückzuführen.



E-Mobilität, Modernisierungen von Wasserkraftwerken und Engineering-Studien

Der Auftragseingang im dritten Quartal enthielt eine Glüh- und Beschichtungsanlage sowie ein Kaltwalzwerk zur Produktion von nicht kornorientiertem Elektroband (NOES), das in der Automobilindustrie für die Umstellung auf nachhaltigere Elektromobilität benötigt wird. Im Geschäftsbereich Hydropower trugen mehrere Anlagenmodernisierungen zum Auftragseingang im dritten Quartal bei, darunter die umfassende Sanierung des Kraftwerks Chenderoh in Malaysia.



Darüber hinaus beauftragten Kunden ANDRITZ mit technischen Studien für innovative Lösungen, die den grünen Wandel in verschiedenen Industriezweigen ermöglichen. ANDRITZ wurde vom finnischen Unternehmen Westenergy mit dem Front-End-Engineering-Design (FEED) für eine CO 2 -Abscheideanlage beauftragt. E.ON Hydrogen gab eine Engineering-Studie für eine Elektrolyseanlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Deutschland in Auftrag.



Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von ANDRITZ, erklärte: "Angesichts des anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfelds sind wir mit dem Auftragseingang im dritten Quartal zufrieden und freuen uns, dass wir unsere Rentabilität trotz des rückläufigen Umsatzes auf dem Vorjahresniveau halten konnten."



Aufgrund der anhaltenden Marktschwäche wurden von ANDRITZ Kapazitätsanpassungen in mehreren Bereichen und Regionen eingeleitet. Besonders herausfordernd ist die Situation in der Automobilbranche. Die strukturellen Veränderungen in dieser Branche betreffen insbesondere die ANDRITZ-Tochtergesellschaft Schuler in Deutschland.



Leichte Anpassung der Guidance für Umsatz

Obwohl sich die Projektaktivität in einigen Märkten belebt hat, rechnet ANDRITZ im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld nicht mit einer raschen Erholung der Märkte. Aufgrund dieser anhaltend schwierigen Marktbedingungen und der finanziellen Performance in den ersten drei Quartalen 2024 passt ANDRITZ den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 leicht an und erwartet statt stabilen Umsatzes und stabiler Rentabilität (EBITA-Marge) einen leicht rückläufigen Umsatz und stabile Rentabilität.



Die wesentlichen Finanzkennzahlen entwickelten sich im Berichtszeitraum wie folgt:

Der Auftragseingang erhöhte sich im dritten Quartal 2024 auf 1.903,1 MEUR (+5,5% gegenüber Q3 2023: 1.803,5 MEUR). Der Auftragseingang in den ersten drei Quartalen 2024 betrug 5.748,5 MEUR (-11,8% gegenüber Q1-Q3 2023: 6.516,0 MEUR). Der Anstieg im dritten Quartal ist hauptsächlich auf Aufträge in den Bereichen Hydropower (+38,1%) und Metals (+43,7%) zurückzuführen. Der Auftragseingang von Pulp & Paper verringerte sich von 598,4 MEUR in Q3 2023 auf 482,9 MEUR in Q3 2024 (-19,3%). Environment & Energy verzeichnete gegenüber dem dritten Quartal 2023 einen Rückgang um 23,0% auf 338,9 MEUR. Das hohe Niveau in Q3 2023 (440,0 MEUR) resultierte unter anderem aus dem Erhalt des ersten Auftrags für eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff. Der Auftragseingang dieses Bereichs in den ersten drei Quartalen 2024 stieg deutlich (+13,4% gegenüber Q1-Q3 2023).



per 30. September 2024 betrug 9.382,5 MEUR; dies entspricht einem Rückgang um 5,0% gegenüber Ultimo 2023 (9.872,6 MEUR). Der Umsatz verringerte sich im dritten Quartal 2024 um 3% gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal (Q3 2023: 2.104,1 MEUR) auf 2.041,5 MEUR. In Q1-Q3 2024 erreichte der Umsatz 6.028,1 MEUR (-3,0% gegenüber Q1-Q3 2023: 6.213,1 MEUR). Der Bereich Environment & Energy erzielte aufgrund der Abarbeitung des hohen Auftragsstands eine deutliche Umsatzsteigerung (+13,5%), während die anderen Geschäftsbereiche eine stabile oder rückläufige Entwicklung aufwiesen.



verringerte sich im dritten Quartal 2024 um 3% gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal (Q3 2023: 2.104,1 MEUR) auf 2.041,5 MEUR. In Q1-Q3 2024 erreichte der Umsatz 6.028,1 MEUR (-3,0% gegenüber Q1-Q3 2023: 6.213,1 MEUR). Der Bereich Environment & Energy erzielte aufgrund der Abarbeitung des hohen Auftragsstands eine deutliche Umsatzsteigerung (+13,5%), während die anderen Geschäftsbereiche eine stabile oder rückläufige Entwicklung aufwiesen. Das operative Ergebnis (EBITA) zeigte sich im dritten Quartal 2024 mit 174,1 MEUR resilient (-1,3% gegenüber Q3 2023: 176,4 MEUR), und die Rentabilität (EBITA-Marge) blieb stabil bei 8,5% (Q3 2023: 8,4%). Das EBITA in den ersten drei Quartalen 2024 betrug 507,1 MEUR und war damit nahezu unverändert gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (-0,4% gegenüber Q1-Q3 2023: 509,0 MEUR). Die EBITA-Marge lag erneut auf einem sehr soliden Niveau von 8,4% (Q1-Q3 2023: 8,2%).



zeigte sich im dritten Quartal 2024 mit 174,1 MEUR resilient (-1,3% gegenüber Q3 2023: 176,4 MEUR), und die Rentabilität (EBITA-Marge) blieb stabil bei 8,5% (Q3 2023: 8,4%). Das EBITA in den ersten drei Quartalen 2024 betrug 507,1 MEUR und war damit nahezu unverändert gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (-0,4% gegenüber Q1-Q3 2023: 509,0 MEUR). Die EBITA-Marge lag erneut auf einem sehr soliden Niveau von 8,4% (Q1-Q3 2023: 8,2%). Das Konzernergebnis (vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) sank im dritten Quartal 2024 auf 118,4 MEUR (-5,0% gegenüber Q3 2023: 124,6 MEUR) und belief sich in den ersten drei Quartalen 2024 auf 342,2 MEUR (-1,1% gegenüber Q1-Q3 2023: 346,1 MEUR).

Einheit Q1-Q3

2024 Q1-Q3

2023 +/- Q3

2024 Q3

2023 +/- 2023 Umsatz MEUR 6.028,1 6.213,1 -3,0% 2.041,5 2.104,1 -3,0% 8.660,0 - Pulp & Paper MEUR 2.605,3 2.875,4 -9,4% 867,3 966,2 -10,2% 3.987,4 - Metals MEUR 1.350,2 1.348,2 +0,1% 456,2 456,0 0,0% 1.839,6 - Hydropower MEUR 1.032,5 1.073,4 -3,8% 368,8 362,9 +1,6% 1.521,7 - Environment & Energy MEUR 1.040,1 916,1 +13,5% 349,2 319,0 +9,5% 1.311,3 Auftragseingang MEUR 5.748,5 6.516,0 -11,8% 1.903,1 1.803,5 +5,5% 8.551,9 - Pulp & Paper MEUR 1.968,2 2.387,4 -17,6% 482,9 598,4 -19,3% 3.036,0 - Metals MEUR 1.304,2 1.618,3 -19,4% 634,1 441,3 +43,7% 1.997,7 - Hydropower MEUR 1.228,9 1.410,4 -12,9% 447,2 323,8 +38,1% 2.020,9 - Environment & Energy MEUR 1.247,2 1.099,9 +13,4% 338,9 440,0 -23,0% 1.497,3 Auftragsstand (per ultimo) MEUR 9.382,5 10.361,2 -9,4% 9.382,5 10.361,2 -9,4% 9.872,6 EBITDA MEUR 634,9 632,8 +0,3% 211,5 217,5 -2,8% 910,2 EBITDA-Marge % 10,5 10,2 - 10,4 10,3 - 10,5 EBITA MEUR 507,1 509,0 -0,4% 174,1 176,4 -1,3% 741,9 EBITA-Marge % 8,4 8,2 - 8,5 8,4 - 8,6 Vergleichbares EBITA MEUR 510,1 513,2 -0,6% 181,5 177,9 +2,0% 757,1 Vergleichbare EBITA-Marge % 8,5 8,3 - 8,9 8,5 - 8,7 Ergebnis vor Zinsen

und Steuern (EBIT) MEUR 469,7 472,7 -0,6% 160,5 164,2 -2,3% 685,2 Finanzergebnis MEUR -9,7 -1,8 -438,9% -1,1 5,0 -122,0% 3,0 Ergebnis vor Steuern (EBT) MEUR 460,0 470,9 -2,3% 159,4 169,2 -5,8% 688,2 Konzernergebnis (vor Abzug

von nicht beherrschenden Anteilen) MEUR 342,2 346,1 -1,1% 118,4 124,6 -5,0% 504,3 Cashflow aus

betrieblicher Tätigkeit MEUR 404,0 74,9 n.a. 95,5 154,2 n.a. 375,0 Investitionen MEUR 156,5 157,7 -0,8% 49,5 64,4 -23,1% 226,2 Beschäftigte

(per ultimo, ohne Lehrlinge) - 30.171 29.819 +1,2% 30.171 29.819 +1,2% 29.717

Alle Zahlen gemäß IFRS. Bei der Summierung gerundeter Beträge und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen Rechendifferenzen auftreten. MEUR = Million(en) Euro. EUR = Euro.



- Ende -



