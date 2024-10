FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - WEITER UNTER DRUCK - Der Dax dürfte seine jüngsten Verluste am Halloween-Donnerstag zunächst ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,4 Prozent tiefer auf 19.182 Punkte. Am Dienstag war ein Vorstoß auf das jüngste Rekordhoch bei 19.674 Punkten gescheitert - seither befindet sich der Dax im Korrekturmodus. Auf Sicht des nun endenden Monats ist er inzwischen leicht ins Minus gedreht. Für das Gesamtjahr liegt der Dax aber immer noch 15 Prozent vorne, während der MDax etwa zwei Prozent verlor. Im Dax bahnt sich nun charttechnisch ein erneuter Test der runden Marke von 19.000 Punkten an, der Anfang Oktober bereits einmal erfolgreich verlief. In diesem Bereich liegt aktuell auch die 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend abbildet.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch mit neuem Schwung schwer getan. Zeitweise schafften es zumindest die Standardwerte ins Plus, doch letztlich standen für die wichtigsten Indizes durch die Bank Verluste auf der Kurstafel. Besonders groß waren diese unter den Technologiewerten an der Nasdaq, wo nachgebende Chipwerte den starken Zahlen des Internetriesen Alphabet gegenüber standen. Nach einem Spitzenplus von einem halben Prozent ging der Dow Jones Industrial 0,22 Prozent tiefer bei 42.141,54 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,33 Prozent auf 5813,67 Punkte. Den Nasdaq 100 hatte die Hoffnung auf Alphabet am Vortag gestützt, er gab nun um 0,79 Prozent auf 20.387,70 Zähler nach.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Im Sog einer schwächeren Wall Street haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Donnerstag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,4 Prozent. In Australien und Südkorea ging es ebenfalls nach unten. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gab im späten Handel um 0,2 Prozent nach, während der Hang Seng sich stabil hielt.



DAX 19257,34 -1,13%

XDAX 19227,95 -1,25%

EuroSTOXX 50 4885,75 -1,30%

Stoxx50 4367,68 -1,36%



DJIA 42141,54 -0,22%

S&P 500 5813,67 -0,33%

NASDAQ 100 20387,70 -0,79%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,63 +0,10%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0852 -0,04%

USD/Yen 152,86 -0,37%

Euro/Yen 165,88 -0,40%

BTC in USD 72.266 -65 USD

°



ROHÖL:





Brent 72,99 +0,44 USD

WTI 69,08 +0,47 USD

°



