NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens anlässlich der nun offiziell angekündigten Übernahme von Altair Engineering mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Overweight" belassen. Wichtige Details des Deals dürften auf der anstehenden Telefonkonferenz besprochen werden, schrieb Analyst Andrew Wilson in seiner am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024

