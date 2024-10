NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Flatexdegiro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,20 auf 17,00 Euro angehoben. Auch nach 16 Prozent Kursplus im Jahresverlauf hätten die Aktien des Onlinebrokers noch Spielraum nach oben, schrieb Analyst Charles Mayne in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Die regulatorischen Unsicherheiten seien deutlich gesunken und die Handelsvolumina der Privatkunden dürften in Europa deutlich anziehen./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 04:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000FTG1111

