Zürich - An den Devisenmärkten bewegen sich die wichtigsten Währungspaare am Donnerstag in engen Bahnen. So geht das Euro/Franken-Paar aktuell zu 0,9390 um. Am Vorabend hatte es noch knapp über 94 Rappen notiert. Der US-Dollar wird zurzeit bei 0,8654 Franken gehandelt nach 0,8664 am Mittwochabend. Kaum verändert präsentiert sich auch das Euro/Dollar-Paar bei einem Stand von 1,0851. Auf die Marktteilnehmer wartet ein prall gefüllter Datenkalender. ...

