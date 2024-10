Darum steht der DAX am Donnerstag erneut unter Druck und das ist jetzt ganz besonders wichtig für den deutschen Leitindex. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von HelloFresh und Airbus. Der DAX steckt in der Korrektur. Am Donnerstag weitete er zum Start in den Xetra-Handel seine jüngsten Verluste aus. Mit einem Minus von zuletzt 0,70 Prozent auf 19.123 Punkte nähert er sich der 19.000-Punkte-Marke.Am Dienstag war der deutsche Leitindex mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...