DAX - Anleger halten sich zurück. Chiphersteller im Blickpunkt

Der DAX® befindet sich weiterhin im Korrekturmodus und sank im frühen Handel zeitweise auf 19.100 Punkte. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien sorgten anfänglich für Verluste. Überraschend gute Zahlen von Meta Platforms und Microsoft entfachten somit keine Kaufeuphorie. Die Marktteilnehmer richten ihren Blick derweil auf nächste Woche. Dann entscheidet sich, wer ins Weiße Haus einzieht.

Unternehmen im Fokus

Aixtron musste im dritten Quartal erwartungsgemäß einen Gewinnrückgang hinnehmen. Bei der Vorlage der Q3-Zahlen blickte das Management bereits auf 2025 und blieb dabei trotz des kräftigen Anstiegs des Auftragseingangs vorsichtig. Die Aktie reagierte dennoch mit einem kräftigen Kursaufschlag. Knorr Bremse hat die Umsatzprognose für 2024 angehoben. Dennoch startete die Aktie mit Verlusten in den Handelstag. STMicroelectronics meldete für das abgelaufene Quartal einen kräftigen Umsatz- und Margenrückgang. Dabei belastete vor allem die Schwäche im Automobilsektor. Daraufhin wurde die Jahresprognose am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite eingegrenzt. Infineon - ebenfalls stark vom Automobilsektor abhängig - gab zum Handelsauftakt weiter nach. Der Bahntechnikhersteller Vosslosh verbuchte zwar in den ersten neun Monaten des Jahres einen Umsatzrückgang. Der operative Gewinn blieb hingegen stabil. Die Jahresziele wurden bestätigt. Der SDAX®-Wert sank im frühen Handel auf EUR 46 und testete damit die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.315/19.463/19.667 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.760/18.933/19.106 Punkte

Der DAX® eröffnete erneut mit einem Gap nach unten und fing sich zunächst bei rund 19.100 Punkten und damit im Bereich der 61,8%-Retracementlinie (19.106 Punkte). Der kurzfristige MACD-Indikator ist abwärtsgerichtet. Das Abwärtsmomentum bleibt somit zunächst hoch. Der kurzfristige RSI-Indikator tauchte derweil erneut in den überverkauften Bereich. Solange die Marke von 19.100 Punkten hält besteht somit die Chance auf eine Gegenbewegung bis 19.315 Punkte. Kippt der Leitindex hingegen unter die Unterstützungsmarke droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 18.933 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 19.09.2024 - 31.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2019 -31.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 103,24* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 103,61** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 109,00*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.10.2024; 09:30 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 7,14* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,28 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,75* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,01* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.10.2024; 09:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.