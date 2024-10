NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Vormittag 72,31 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 11 Cent auf 68,50 Dollar.

Die Ölpreise haben damit ihre Erholung vom Vortag nach einem kräftigen Kursrutsch zu Beginn der Woche nicht fortgesetzt. Zur Wochenmitte hatte ein überraschender Rückgang der Ölreserven in den USA den Ölpreise Auftrieb verliehen.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern richtet sich das Interesse der Anleger generell wieder stärker auf Fundamentaldaten. Die geopolitischen Risiken seien dagegen etwas in den Hintergrund gerückt./jkr/la/nas