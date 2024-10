Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Industrieproduktion in Tschechien zog im August mit 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr an und auch die Auftragseingänge sprangen um 10 Prozent nach oben, so die Analysten von Postbank Research.Zwar seien die Daten wohl stark von der Urlaubssaison beeinflusst worden. Dennoch würden dies vermutlich erste Anzeichen einer möglichen Erholung darstellen. ...

