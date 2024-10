Der Goldpreis pendelt im Bereich seines Allzeithochs. Doch Silber kann seinen Anstieg zum Wochenbeginn nicht bestätigen und muss die Gewinne wieder abgeben. "Es scheint so, als ob Anleger vor der Wahl in den USA vorsichtiger werden und in den klassischen Hafen Gold fliehen", sagt Markus Bußler. Spielt ...