Nürnberg (ots) -Mehrere Eigenmarkenprodukte des Nürnberger Lebensmittel-Discounters erhielten bei ÖKO-TEST Bestnoten. Das Weizenmehl und die Sultaninen der Eigenmarken KÜCHENSTOLZ und ARDILLA überzeugten mit der Note "sehr gut". Auch für Fellnasen bietet NORMA Gutes: Das ROY PREMIUM Hundefutter wurde mit "gut" bewertet. Das Beste: Kundinnen und Kunden profitieren von hochwertigen Produkten zu besonders günstigen Preisen, denn alle drei Angebote gehören zu den preiswertesten im Test.Beste Inhaltsstoffe zum kleinen PreisIn der neuesten Ausgabe von ÖKO-TEST stand unter anderem Weizenmehl im Fokus. Insgesamt 30 Produkte wurden auf Rückstände wie Pestizide, Mineralöl sowie Schimmelpilze und das Schwermetall Cadmium geprüft. Das Weizenmehl Type 405 der NORMA-Eigenmarke KÜCHENSTOLZ erhält zu Recht das Prädikat "sehr gut". Mit einem Preis von nur 0,65 Euro pro Kilogramm zählt es darüber hinaus zu den günstigsten Angeboten im Test.Auch die Sultaninen der NORMA-Marke ARDILLA beeindruckten im Test, bei dem 24 unterschiedliche Rosinenprodukte auf Pestizide, Schimmelpilze, Mineralöle und Chlor untersucht wurden. Die Sultaninen von NORMA schnitten dank einwandfreier Inhaltsstoffe mit der Note "sehr gut" ab und übertrafen damit auch bekannte Markenprodukte. Zu einem Preis von nur 0,99 Euro pro 250 Gramm bietet NORMA somit beste Qualität zum kleinen Preis und schneidet somit als Preis-Leistungssieger unter den getesteten Sultaninen ab.Dass auch der beste Freund des Menschen bei NORMA gut versorgt ist, zeigt das nächste Testergebnis: ÖKO-TEST nahm 25 Trockenfuttersorten für Hunde unter die Lupe und prüfte insbesondere, ob sie den Nährstoffbedarf der Tiere decken, etwa was Mineralstoffe, Fett- und Aminosäuren sowie Vitamin D3 angeht. Das ROY PREMIUM Gourmet Vital Menü Adult Geflügel von NORMA überzeugte im Test und erhält das Prädikat "gut". Mit einem Portionspreis von nur 0,21 Euro für wenig aktive und 0,27 Euro für moderat aktive Hunde gehört auch dieses NORMA-Produkt zu den preiswertesten Optionen im Test.Das Sortiment von NORMA wird regelmäßig in unabhängigen Verbrauchertests ausgezeichnet und unterstreicht damit das Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld". Jurys von ÖKO-TEST und der Stiftung Warentest bestätigen stets aufs Neue die herausragende Qualität und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis der NORMA-Produkte.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.