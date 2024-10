ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1580 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Walton hob seine Schätzungen für 2025 in seiner am Donnerstag vorliegenden genaueren Betrachtung der Zahlen etwas an. Ab 2026 wird er aber skeptischer angesichts der unklaren Aussichten für den Impfstoff Shingrix in China./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / 22:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



