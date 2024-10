In Nullzinszeiten war der Weltspartag in Vergessenheit geraten. 2024 ist er wieder Thema und die größte Bank der Welt hat genau nachgefragt. Alljährlich locken Banken im Herbst mit dem Weltspartag. In den Corona-Jahren war wenig zu holen, da Banken ihre Zinsen mitunter in den negativen Bereich befördert hatten. Bei Sparkassen oder Volksbanken ist nach wie vor wenig zu holen, dafür startete der Smartbroker gerade eine Offensive und möchte mit seinem Zinsangebot die Berliner Konkurrenz von Trade Republic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...